የሕግ የበላይነትን በማረጋገጥ ሲቪል ሰርቪሱ ከሌብነት የጸዳና ዘመናዊ አገልግሎት እንዲሰጥ ይደረጋል –የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን

አዲስ አበባ መስከረም 29/2013 (ኢዜአ) – የሕግ የበላይነትን የሚያረጋግጡ ተቋማትን በማጠናከር ሲቪል ሰርቪሱ ከሌብነት የጸዳ፣ ቀልጣፋና ዘመናዊ አገልግሎት እንዲሰጥ የሚደረግ መሆኑን የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የተያዘው ዓመት የመንግሥት አገልግሎቶችን ሙሉ ለሙሉ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ለመተካት መሠረት የሚጣልበት መሆኑም ተገልጿል።
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ የመክፈቻ ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር መንግሥት በዘንድሮ ዓመት ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራባቸው ጉዳዮች ውስጥ የመንግሥት አገልግሎት ዋነኛው መሆኑን አንስተዋል።
ሲቪል ሰርቪሱ ከሌብነት የጸዳ፣ ቀልጣፋና ዘመናዊ አገልግሎት ለተገልጋዮች እንዲሰጥ የሚደረግ መሆኑን ገልጸዋል።
የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር በዛብህ ገብረየስ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ ’’መጪው ጊዜ ዘመናዊና ቀልጣፋ የመንግሥት አገልግሎት የምንሰጥበት ነው ስንል ሕግና ሕግን መሠረት አድርገን በሕጋዊ አግባብ ሥራዎችን የምንፈጽምበት ነው’’ ብለዋል።
ለዚህ ደግሞ የሕግ የበላይነትን የሚያረጋግጡ ተቋማትን መገንባትና የሕግ የበላይነትን ማረጋገጥ የመንግሥት ዋነኛ ሥራ እንደሚሆን ገልጸዋል።
እንደ ኮሚሽነሩ ገለጻ፣ በተያዘው ዓመት በሁሉም የመንግስት ተቋማት አገልግሎቶች በተሻለ ጥንካሬና ፍጥነት የሚሰጡበት ሁኔታ ይፈጠራል።
የሥራ ብቃትና ቅልጥፍናን ለመጨመር አሰራሮችን በቴክኖሎጂ በመደገፍ የዜጎችን እርካታ ለመጨመር በትኩረት እንደሚሰራም አመልክተዋል።
“በተያዘው ዓመት የመንግሥት አገልግሎቶችን ሙሉ በሙሉ በበየነ መረብ በመታገዝ መስጠት አዳጋች ቢሆንም ለቀጣዮቹ ዓመታት መሠረት ይጣላል” ሲሉ ኮሚሽነር በዛብህ ገልጸዋል።
“ኮሚሽኑ በመንግሥት ተቋማት ወስጥ ለሌብነት የማያመቹ አሠራሮችን ለመፍጠርና የዜጎችን አመኔታና እርካታ ለመጨመር በቁርጠኝነት ይሠራል” ብለዋል።
የመንግሥት ሠራተኛው ዘር፣ ሃይማኖትና ብሔር ሳይለይ በገለልተኝነት ለሁሉም ዜጋ እኩል አገልግሎት ሊሰጥ እንደሚገባም ኮሚሽነር በዛብህ አሳስበዋል።
የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን በቅርቡ ይፋ በሚያደርገው ፍኖተ ካርታ ብቃትና ጥራት ያለው ዲጂታል የመንግሥት አገልግሎትን ማጠናከር ትኩረት የተሰጠው መሆኑን ታውቋል።