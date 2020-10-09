በሶማሌ ክልል በጎርፍ አደጋ ለተፈናቀሉ ዜጎች የሁለት ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተደረገ

መስከረም 29/2013 (ኢዜአ) በሶማሌ ክልል በተከሰተው የጎርፍ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው የኅብረተሰብ ክፍሎች በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመራጭ ሴቶች ኮከስ አባላት የሁለት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረጉ።
የተከሰተው የተፈጥሮ አደጋ መፈናቀልና የንብረት ውድመት ያስከተለ በመሆኑ ኮከሱ ከምክር ቤቱ፣ ከመንግሥት ልማት ድርጅቶችና መሰል ተቋማት ጋር በመሆን የተለያዩ ድጋፎችን ማሰባሰቡን የኮከሱ ሥራ አስፈጻሚ ወይዘሮ አበባ ዮሱፍ ገልጸዋል።
ወይዘሮ አበባ አያይዘውም ከተከሰተው ችግር አንፃር ሲታይ የተደረገው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ በተለይ የችግሩ ሰለባ ሴቶችና ሕፃናት በመሆናቸው ክልሉም ትኩረት ሊሰጥበት ይገባል ብለዋል።
የኮከሱ አባል የሆኑ ወይዘሮ ፋንታዬ ባቡሎ በበኩላቸው ኮከሱ በሴቶችና ሕፃናት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ የሚሠራ እንደመሆኑ የሴቶች ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥና ከተጎጂነት ለማላቀቅ የበኩሉን እንደሚሠራ ተናግረዋል።
በኅብረተሰቡ ላይ የሚከሰቱ የተለያዩ ችግሮች በምክር ቤቱ የመከታተልና የመቆጣጠር ተግባር ውስጥ የሚካተቱ መሆናቸውን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ምሥራቅ መኮንን ገልጸዋል።
ዶክተር ምሥራቅ አያይዘውም በክልሉ አመራሮች በኩልም የተደረገውን ድጋፍ ለኅብረተሰቡ ተደራሽ በማድረግ ረገድ ጠንክረው መሥራት እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡
የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት እብራሂም ዑስማን ፋራህ በበኩላቸው አሁን ላይ ችግሩን ለመቅረፍ የተባበረ ክንድ እንደሚያስፈልግ ገልጸው ከምክር ቤቱ በተደረገው ድጋፍ ደስተኛ መሆናቸውንና ለተጎጂዎች ለማድረስም የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
የምክር ቤቱ ሴት ተመራጮች ኮከስ ከዚህ በፊት በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብና በጋምቤላ ክልሎች በተፈጠሩት አለመረጋጋቶችና በተፈጥሮ አደጋ ከቀያቸው ለተፈኛቀሉትና ጉዳት ለደረሰባቸው ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን ምክር ቤቱ በፌስቡክ ገጹ አስታውሷል።