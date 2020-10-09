በተያዘው ዓመት ከዳያስፖራው ለ”ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ” 50 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዷል— የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ

አዲስ አበባ መስከረም 29/2013 (ኢዜአ) በተያዘው ዓመት ከዳያስፖራው ለ”ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት” 50 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ አስታወቀ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ በአማራ ክልል ጎርጎራ፣ በኦሮሚያ ክልል ወንጪና በደቡብ ክልል ኮይሻ የሚገኙ አካባቢዎችን ለማልማት በነሐሴ ወር 2012 ዓ.ም የ “ገበታ ለሀገር” ፕሮጀክትን ይፋ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ለፕሮጀክቱ ድጋፍ በማድረግ አሻራቸውን እንዲያሳርፉ ጥሪ ማቅረባቸውም አይዘነጋም።
ይህን ተከትሎ የተለያዩ የመንግስትና የግል ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦች ለ”ገበታ ለሀገር” ፕሮጀክት የገንዘብ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛል።
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ፕሮጀክቱ ይፋ ከተደረገ በኋላ ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋሙንና በስሩ የዳያስፖራውን ጉዳይ የሚመለከት ንዑስ ኮሚቴም ተቋቁሞ ወደ ሥራ መግባቱን ለኢዜአ ገልጸዋል።
በ2013 ዓ.ም ዓመት ከዳያስፖራው ለፕሮጀክቱ 50 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱን ተናግረዋል።
በዕቅዱ ለመሰብሰብ የታሰበውን ገንዘብ ለማሳካት በፕሮጀክቱ የታቀፉትን ኮይሻ፣ ጎርጎራና ወንጪን ለዳያስፖራው በተለያዩ አማራጮች የማስተዋወቅ ሥራ እየተከናወነ እንደሆነና ይሄም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመልክተዋል።
በ “ገበታ ለሸገር” የተሰሩ ሥራዎችን ለዳያስፖራዎች የማስጎብኘት ሥራ እየተከናወነ መሆኑንና ይህም ዳያስፖራዎች “ገበታ ለሀገር ” ፕሮጀክትም ውጤታማ ይሆናል የሚል እምነት እንዲያድርባቸው አድርጓል ብለዋል።
ከዳያስፖራው የሚገኘውን የገንዘብ ድጋፍ በተቀመጠው አሰራር መሰረት ለብሔራዊ ኮሚቴው ገቢ እንደሚደረግ አመልክተዋል።
የዳያስፖራው ማህበረሰብ የ “ገበታ ለሀገር” ፕሮጀክት ላይ ድጋፉን በማድረግ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ወይዘሮ ሰላማዊት ጥሪያቸውን አቅርበዋል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዳያስፖራው ለፕሮጀክቱ ድጋፍ እንዲያደርግ በከፈተው 0100101300591 የባንክ ሒሳብ ቁጥር (አካውንት) ገቢ ማድረግ እንደሚችልም ገልጸዋል።
በተጨማሪም ዳያስፖራው በኢትዮጵያ በሚከናወኑ ሌሎች አገራዊ ፕሮጀክቶችና የልማት ሥራዎች ላይ የሚያደርገውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ወይዘሮ ሰላማዊት ጥሪ አቅርበዋል።
“ገበታ ለሸገር” ወደ “ገበታ ለሀገር” የተሸጋገረ ሲሆን ሸገርን በማስዋብ ፕሮጀክት የተገኘውን ልምድ በአገር ደረጃ በማሳደግ “ ገበታ ለሀገር” በሚል ጎርጎራ፣ ወንጪና ኮይሻ የማስዋብ ፕሮጀክቶች ለማሳካት እቅድ ተይዟል።
ለሦስቱ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ቢያንስ ስድስት ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግና ከባለሃብቶች፣ ከህብረተሰቡና ዳያስፖራው ሦስት ቢሊዮን ብር ይሰባሰባል ተብሎ ይጠበቃል።
ቀሪው ገንዘብ ደግሞ ከልማት አጋሮች ለመሰብሰብ ታቅዷል።
ለፕሮጀክቶቹ ማስፈጸሚያ መነሻ ሃብት ለማሰባሰብም 10 ሚሊዮን እና አምስት ሚሊዮን ብር የሚከፈልበት የእራት ግብዣዎች በገበታ ለሀገር መርሃ ግብር በጥቅምት ወር ይዘጋጃሉ ተብሎም ይጠበቃል።
በኢትዮ- ቴሌኮም አማካኝነት የአጭር የጽሁፍ መልዕክት የገቢ ማሰባሰቢያ እንዲሁም ድጋፍ እንዲደረግ ገንዘብ የሚሰበሰብበት የባንክ ሒሳብ ቁጥር ይፋ መደረጉም የሚታወስ ነው።