የትግራይ ህዝብ በክልሉ እየተካሄደ ያለውን ኢ-ህገመንግስታዊ አካሄድ ለማስቆም ጫና ማድረግ አለበት — የፌዴሬሽን ምክር ቤት

አዲስ አበባ መስከረም 28 /2013 (ኢዜአ) የትግራይ ህዝብ በክልሉ እየተካሄደ ያለውን ኢ-ህገመንግስታዊ አካሄድ ለማስቆም ጫና ማድረግ እንዳለበት የፌደሬሽን ምክር ቤት አሳሰበ።
ምክር ቤቱ “የትግራይ ክልልን የሚመራው የፖለቲካ ድርጅት የሚያደርገውን ህገ-ወጥ እንቅስቃሴ ተከትሎ ያሳለፈው ውሳኔ የክልሉን ህዝብ መብትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ያለመ ነው” ብሏል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አቶ አደም ፋራህ ለኢዜአ እንደተናገሩት ምክር ቤቱ የፌዴራል መንግስቱም ይሁን የክልል መንግስታት ህገ-መንግስቱን አክብረው እንዲንቀሳቀሱ የማድረግ ኃላፊነት አለበት።
“በዚህም መሰረት የትግራይ ክልልን የሚመራው የፖለቲካ ድርጅት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚወስናቸውን ህግ የማስከበር ውሳኔዎች ወደጎን ችላ በማለት በህገ-ወጥ መልክ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ ውሳኔ አሳልፏል” ብለዋል።
የክልሉ ህዝብ እንደማንኛውም የአገሪቱ ህዝቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቱ እንዲከበር የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋነኛ ፍላጎት መሆኑንም ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ መንግስት የክልሉን ህዝብ ሊረዳና ሊደግፍ የሚችለው በህጋዊ የመንግስት መዋቅር በኩል በመሆኑና የክልሉ የፖለቲካ ድርጅት ህጋዊ ሰውነቱን ስላፈረሰ ውሳኔው እንዲወሰን ምክንያት መሆኑን አስረድተዋል።
የክልሉ ህዝብና የሚመለከታቸው አካላት ይህንን በመረዳት በክልሉ እየተካሄደ ያለው ህገ-ወጥ አካሄድ እንዲታረም ጫና በማድረግ ለውሳኔው ተፈፃሚነትና ለክልሉ ህዘቦች ተጠቃሚነት ሚናቸውን እንዲወጡም መልዕክት አስተላልፈዋል።
“ውሳኔው በዋናነት ህገ-መንግስቱን የማስከበር ጉዳይ ነው” ያሉት አፈ ጉባኤው፣ “በውሳኔው የክልሉ ህዝቦች እንዲጎዱ አንፈልግም” ሲሉም ተናግረዋል።
በውሳኔው ምክንያት የትግራይ ህዝብ የባሰ ችግር ውስጥ እንዳይገባ በህጋዊ መንገድ ድጋፍ ለማድረግ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በኩል ጥናት እንደሚደረግም አፈ-ጉባኤው ያመለከቱት።
“በጥናቱ መሰረትም የክልሉ ህዝብ የከፋ ጉዳት ሳይደርስበት ህገ-ወጥ እንቅስቃሴውን የማረምና ህገ-መንግስቱን የማስከበር ሥራ ይሰራል” ብለዋል።
አፈ ጉባኤው እንዳሉት ክልሎች የሚካያሂዱትን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ የልማት እንቅስቃሴዎች ለማከናወን የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ የሚሸፍኑት በራሳቸው በሚሰበሰቡት የተለያየ ገቢና ከፌዴራል መንግስት በሚለቀቅላቸው የድጎማ በጀት ነው።
በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ክልሎች በራሳቸው ገቢ የሚሸፍኑት የወጫቸውን እስከ 30 በመቶ ብቻ ሲሆን ቀሪውን 70 በመቶ ገንዘብ ከፌዴራል መንግስት በድጎማ ያገኛሉ።