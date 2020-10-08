ፕሮጀክቶችን በእውቀት ለመምራትና የሚገጥሙ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል አዋጅ ተዘጋጅቷል—ኮሚሽኑ

አዲስ አበባ መስከረም 28/2013(ኢዜአ) የመንግስት ፕሮጀክቶችን በእውቀት ለመምራትና ከአፈጻጸም ጋር በተያያዘ የሚገጥመውን ችግር ለመፍታት የሚያስችል አዋጅ ተዘጋጅቶ ወደሥራ መገባቱን የፕላንና ልማት ኮሚሽን አስታወቀ።
የፕላንና ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋ የኮሚሽኑ እና የተጠሪ ተቋማት የ2013 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸምን አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸው ባለፉት ሦስት ወራት ኮሚሽኑ የረጅም እና የመካከለኛ ዘመን አገራዊ የልማት ዕቅድ ማዘጋጅቱን ተናግረዋል።
የረጅም ጊዜ ዕቅድ በሆነው የአሥር ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማወያየት ግብዓት የማሰባሰብና እና ግንዛቤ በማስጨበጥ ወደ ተግባር ለማስገባት በዝግጅት ላይ መሆኑን አመልክተዋል።
የዕቅዱን አፈጻጸም ለመገምገም እና ለመከታተል በቴክኖሎጂ የታገዘ ስርዓት መዘርጋቱን ኮሚሽነሯ ገልፀዋል።
ኮሚሽኑ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን በእውቀት መምራት የሚያስችል አዋጃ አዘጋጅቶ በማፀደቅ ወደሥራ መግባቱን ኮሚሽነሯ ተናግረዋል።
የፌደራል ፕሮጀክቶች አመራርና አስተዳደር አዋጁ በፕሮጀክቶች ላይ የሚታየውን የሃብት አጠቃቀም፣ ጥራት እና የጊዜ ብክነት ችግር የሚቀርፍ መሆኑንም አመልክተዋል።
ኮሚሽነሯ ባለፉት ሦስት ወራት በተጠሪ ተቋማት የተከናወኑ ሥራዎችን በመግለጫቸው አካተዋል።
በእዚህም የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት በሩብ ዓመቱ በማክሮ ኢኮኖሚና ፋይናንስ፣ በማህበራዊ፣ በዴሞክራሲና በመልካም አስተዳደር ፖሊሲ ጉዳዮች ለፖሊሲ ዝግጅት ግብዓት የሚያገለግሉ ጥናት ማከናወኑን ተናግረዋል።
ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የዕቅድ፣ የክትትልና የግምገማ ችግሮችን መፍታት በሚያስችል መልኩ መረጃ ሲያቀርበ እንደነበረም ኮሚሽነሯ ተናግረዋል።
“ኤጀንሲው በሩብ ዓመቱ የግብርና፣ የስነ-ህዝብ፣ የቢዝነስ፣ የካርቶግራፊና የጂ.አይ.ኤስ መረጃዎችን በማዘጋጀት ለፖሊሲ ግብዓት የሚሆኑ መረጃዎችን ሲያቀርብ ነበር” ብለዋል።
ኮሚሽኑ እና ተጠሪ ተቋማቱ ከተሰጣቸው ተልዕኮ ጎን ለጎን ባለፉት ሦስት ወራት በአረንጓዴ አሻራ እና በገበታ ለሀገር መርሃግበር የበኩላቸውን መወጣታቸውን ኮሚሽነሯ አክለው ገልጸዋል።