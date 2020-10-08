አ.ብ.ቁ.ተ. ለ”ገበታ ለሃገር ፕሮጀክት” የ20 ሚሊየን ብር ድጋፍ ለማድረግ ወሰነ

ባህርዳር መስከረም 28/2013 (ኢዜአ) አማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም/አብቁተ/ “ገበታ ለሃገር ፕሮጀክት” ድጋፍ እንዲውል 20 ሚሊየን ብር ለመስጠት መወሰኑን አስታወቀ።
የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መኮንን የለውምወሰን ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተቋሙ ድጋፉን ለመስጠት የወሰነው ገበታ ለሃገር ፕሮጀክት ያለውን ሀገራዊና ክልላዊ ፋይዳ በመገንዘብ መሆኑን አስረድተዋል።
“የገበታ ለሃገር ፕሮጀክት” በሂደት በመላ ሀገሪቱ በመስፋፋት በቱሪዝምና በሌሎችም የልማት መስኮች ጥቅም የሚያስገኝ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ተቋሙ 20 ሚሊዮን ብር በመደገፍ በጎርጎራ፣ ወንጪ እና ኮይሻ የሚካሄደው ሀገራዊ የልማት ፕሮጀክት ለማሳካት የድርሻውን ለመወጣት መወሰኑን አስታውቀዋል።
በተለይም በአማራ ክልል የሚገኘው የጎርጎራ ፕሮጀክት አካባቢው ካለው መልክዓ-ምድራዊ አቀማመጥ አንጻር ሲታይ ሰሜን ጎንደርንና ምዕራብ ጎጃምን በጣና ሀይቅ በማስተሳሰር የቱሪስት መስህብ ማዕከል ማድረግ ያስችላል ብልዋል።
ይህም የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎችን ወደ ክልሉ በስፋት እንዲጎርፉ በማድረግ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ መሆኑን አቶ መኮንን ተናግረዋል።
በተጨማሪም የተቋሙ አመራሮች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለፕሮጀክቱ መለገሳቸውን ጠቁመው፤ በቀጣይ መላ ሰራተኞቹም የአመራሩን አርአያነት በመከተል እንዲሳተፉ የማስተባበር ስራ እንደሚካሄድ አስታውቀዋል።
አ.ብ.ቁ.ተ. ኮሮናን በመከላከል፣ የተፈናቀሉ ወገኖችን በመደገፍ፣ በቅርስ ጥገና፣ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን፣ የሴቶችና አረጋውያንን በመርዳት ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ ተመልክቷል።