በአሶሳ ከተማ ከ45 ሺህ በላይ ሀሰተኛ የብር ኖቶች በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ

አሶሳ መስከረም 28 / 2013 (ኢዜአ) በአሶሳ ከተማ 45 ሺህ 800 ሃሰተኛ የባለ መቶ የብር ኖቶች በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የከተማው አስተዳደር ፖሊስ ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ደረጃ ኢታና ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት ሀሰተኛ የብር ኖት በቁጥጥር ስር የዋለው ትናንት ሲሆን አገልግሎት እየሰጠ ከሚገኘው ከነባሩ መቶ ብር ጋር ተመሳስሎ የተሠራ ነው።
የተገኘውም ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረት በአሶሳ አውቶብስ ተራ አካባቢ አንድ መኝታ ቤት ውስጥ በሻንጣ ተሞልቶ እንዳገኘው አስረድተዋል።
ሃሰተኛ የብር ኖቶቹን ሲያዘዋውር ነበር የተባለው ተጠርጣሪ ግለስብ ለጊዜው ከአካበቢው መሰወሩን የተናገሩት ምክትል ኢንስፔክተሩ ከመስከረም 23 እስከ መስከረም 27 / 2013 ዓ.ም. ድረስ በመኝታ ክፍሉ እንደቆየ ማወቃቸውን ተናግረዋል።
ተጨማሪ ሃሰተኛ የብር ኖቶችን ማሰራጨቱን የሚያመላክቱ መረጃዎችን ፖሊስ ማግኘቱን ጠቅሰው ግለሰቡን በቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በአሶሳ ከተማ የሚገኙ መኝታ ቤቶችን እና ሆቴሎችን ከመወያየት ጀምሮ ሀሰተኛ የብር ኖትና ህገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውሩን ለመግታት እየሰሩ መሆናቸውን አስታውቀዋል፡፡
ህብረተሰቡ በግብይት ወቅት በተለይም ጥንቃቄ በማድረግ አጠራጣሪ ጉዳዮች ሲያጋጥመው ለፖሊስ እንዲያሳውቅ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።