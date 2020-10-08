ሀብትና ንብረታቸውን ያላስመዘገቡ የመንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣናት በሙስና ሊከሰሱ ነው

አዲስ አበባ፤ መስከረም 28/2013 (ኢዜአ) የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ሀብትና ንብረታቸውን በወቅቱ ያላስመዘገቡ የመንግሥት ባለሥልጣናት እስከ ጥቅምት 6 ቀን 2013 ካላስመዘገቡ በሙስና ወንጀል እንደሚከሰሱ አስጠነቀቀ፡፡
ክሱ የሚመሰረተው የፌዴራል የሥነምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግና ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ነሐሴ 20 ቀን 2012 በጻፈው ደብዳቤ 180 የመንግሥት ባለሥልጣናት ሀብትና ንብረታቸውን በወቅቱ ለማስመዝገብ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ምርመራ ተጣርቶ ክስ እንዲመሰረትባቸው መፃፉን ተከትሎ ነው፡፡
ዐቃቤ ሕግ በዚህ ሳምንት ለኮሚሸኑ በፃፈው ደብዳቤ ባለሥልጣናቱ ለአንድ ጊዜ ብቻ እስከ ጥቅምት 6 ቀን 2013 በኮሚሽኑ በአስተዳደራዊ ቅጣት ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ዕድል ተሰጥቷቸዋል፡፡
ሆኖም በተቀመጠው ጊዜ ያላስመዘገቡት ባለሥልጣናት ምርመራ አጣርቶ እርምጃ እንደሚወስድ ኮሚሽኑ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዛሬ በላከው ደብዳቤ አስታውቋል፡፡