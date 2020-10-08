የጸጥታ ኃይሉ ለመተከል ዞን ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ የተቀናጀ ስራ እያካሔደ ነው…የክልሉ ሠላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ

አሶሳ መስከረም 28/2013 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል ዞን ጸጥታ ችግርን ለመፍታት የጸጥታ ሃይሎችን ኦፕሬሽን ጨምሮ በሀገር ሽማግሌዎች የተዋቀረ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የክልሉ ሠላም ግንባታና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ፡፡
ሰሞኑን በዞኑ ዳንጉር ወረዳ በንጹሃን ላይ ጥቃት በፈጸሙ 14 ጸረ-ሠላም ሃይሎች ላይ እርምጃ መወሰዱም ተገልጿል።
የክልሉ ሠላም ግንባታ እና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ሃላፊ አቶ ጋሹ ዱጋዝ ለኢዜአ በስልክ እንዳስታቁት የጥፋት ሃይሎች በዞኑ ዳንጉር ወረዳ መስከረም 26 / 2013 ዓ.ም. ከአሶሳ ወደ ግልገል በለስ ሲጓዙ የነበሩ የህዝብ ማመላሻ ሌሎች ሁለት ተሸከርካሪዎች ላይ ጥቃት አድርሰዋል።
በጥቃቱም አንድ ቻይናዊን የ14 ንጹሃን ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ ስምንት ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው በፓዌ ሆስፒታል በህክምና ላይ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
“የተደራጀው የጸጥታ አስከባሪ ሃይል በወሰደው የማጥቃት እርምጃ 14 የጥፋት ሃይሎች ሲደመሰሱ 2 ደግሞ በቁጥጥር ስር ውለዋል” ብለዋል፡፡
አምስት ክላሽንኮቭ እና 10 ኋላቀር የጦር መሣሪዎችም በቁጥጥር ስር እንደዋሉ አስረድተዋል፡፡
ከዚሁ ጥቃት ቀደም ብሎ ሌሎች ጉዳት ሊያስከትሉ የነበሩ ስድስት የጥፋት ሃይሎች በህዝብ ጥቆማ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ከመካከላቸው አንዱ ሱዳናዊ መሆኑንም አመልክተዋል፡፡
የጥፋት ሃይሎቹ በውጪ ሃገር ስልጠና ወስደው ወደ ሃገር ውስጥ የገቡ የአካባቢው ተወላጅ ወጣቶች እንደሆኑ አመልክተው ከዚህ ቀደም በዞኑ ከፍተኛ አመራር የነበረ እና በአሁኑ ወቅትም ዜግነቱን ቀይሮ በሱዳን ሃገር በሚገኝ ጣሂር ትግሬ በተባለ ግለሰብ እንደሚመሩም አስታውቀዋል፡፡
የዞኑን የጸጥታ ችግር በዘላቂነት መፍታት ኮማንድ ፖስቱ በሚያደርገው ኦፕሬሽን እና በሃገር ሽማግሌዎች የታገዘ ጥንካራ እንቅስቃሴ እያካሄደ መሆኑን አቶ ጋሹ አስታውቀዋል፡፡
በኦፕሬሽኑም የተቀናጀ እንቅስቃሴ እየተተገበረ መሆኑን ያመለከቱት አቶ ጋሹ ከካማሽ እና መተከል ዞን የተውጣጡ የሃገር ሽማግሌዎች ደግሞ ግጭቱ በተከሰተበት አካባቢ ህዝባዊ ውይይት እና እርቅ እያካሄዱ መሆኑን አስረድተዋል።
በዞኑ በቅርቡ አዲስ የተሾሙትን የመተከል ዞንና ወረዳ አመራሮችም የጸጥታ ችግሩን ለመፍታት ወደ ህብረተሰቡ ወርደው እየሰሩ መሆኑን ነው ሃላፊው ያስረዱት።
“በአንዳንድ አካባቢ በጸጥታ ሃይሉ ጥቃት ተንጠባጥው የተበታተኑ የጥፋት ሃይሎችን የማጥራቱ ስራ በጸጥታ ሃይሎች ትኩረት ተሰጥቶት ቀጥሏል” ያሉት አቶ ጋሹ የአካባቢው ሠላም እየተመለሰ መሆኑንም አመልክተዋል።
ህብረተሰቡ ተደራጅቶ አካባቢውን ከመጠበቅ ጀምሮ ለጸጥታ ሃይሉ መረጃ በመስጠት የድርሻውን እንዲወጣ አቶ ጋሹ ጥሪ አቅርበዋል፡፡