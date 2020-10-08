የዋጋ ንረትን ለመከላከል መንግስት ቁጥጥሩን ማጠናከር እንዳለበት የሀዋሳና ዲላ ነዋሪዎች ተናገሩ

ሀዋሳ መስከረም 28/2013 (ኢዜአ) የገበያ የዋጋ ንረት ለመከላከል መንግስት የቁጥጥር ሥርዓቱን ማጠናከር እንዳለበት የሀዋሳና ዲላ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 25/2013ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮችና ፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ያደረጉት ንግግር በገበያው ላይ የሚስተዋለውን የዋጋ ንረት መከላከልና ገበያን ማረጋጋት መንግስት ትኩረት ከሚሰጣቸው ዋና ተግባራት አንዱ መሆኑን ማንሳታቸው ይታወሳል፡፡
በጉዳዩ ዙሪያ ኢዜአ ያነጋገራቸው የሀዋሳና ዲላ ነዋሪዎች እንዳሉት የዋጋ ግሽበትን ለመከላከል መንግስት ወጥነት ያለው የገበያ ቁጥጥር ስርዓት ሊያጠናክር ይገባል።
በሀዋሳ የአዳሬ ሆስፒታል ባልደረባ አቶ ህዝቅኤል ሌዳሞ በሰጡት አስተያየት ባለፉት ሶስት ዓመታት እየተስተዋለ ያለው የገበያ ንረትና የዋጋ ግሽበት አስቸጋሪ መሆኑን ገልጸዋል።
ለዚህ ደግሞ በሃገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሲከሰቱ የነበሩ አለመረጋጋቶች ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው ብለዋል።
በተለይ በየዕለቱ ግልጽ ባልሆነ ምክንያት በሃገር ውስጥ በሚመረቱ የግብርና ውጤቶች ጨምሮ የሚፈጠረው የዋጋ ጭማሪ ጠያቂ ያጣ እየመሰለ መምጣቱን ተናግረዋል።
ይህ ደግሞ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ለከፋ ችግር እያዳረገ መሆኑን ያመለከቱት አቶ ህዝቅኤል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የቁጥጥር ሥርዓቱን ማጠናከር አለበት ብለዋል፡፡
በየአካባቢው የሚገኙ የመንግስት መዋቅሮች ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ምክክር ማድረግና የንግድ ሥርዓት ቁጥጥር አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ ወሳኝ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በዚሁ ከተማ አዲሱ መናኸሪያ አካባቢ በሸቀጣ ሸቀጥ ችርቻሮ ንግድ ላይ የተሰማራው ወጣት ደሳለኝ ባለሞ እንዳለው ጅምላ አከፋፋዮች በየጊዜ የሚፈጥሩት የዋጋ ጭማሪ መነሻ አድርጎ ለደንበኞቹ ትርፉን በማስላት ይሸጣል፡፡
በተለይ ከሚጠበቀው በላይ ዋጋ ጨምሮ ሲቀርብ አማራጭ በማጣት ለደንበኞች እንደሚያዋጣው እንደሚያቀርብ ተናግሯል፡፡
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት ከዋና አከፋፋዮች ጋር መነጋገርና ወጥነት ያለው ጠንካራ የገበያ የቁጥጥር ስርዓት ማጠናከር አለበት ብሏል።
የዲላ ከተማ ነዋሪው ሀጂ ሁሴን ሻፊ የበሰጡት አስተያየት የፕሬዝዳንቷን ንግግር መከታተላቸውን ገልጸው የገበያ ዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር ያመላከቱት ጉዳይ ተስፋ ሰጪ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይ የቤት ክዳን ቆርቆሮ፣ ሲሚንቶ፣ ብረታ ብረትና ሌሎች የግንባታ ቁሶች ላይ በየዕለቱ እየታየ ያለው የዋጋ ጭማሪ እየተፈታተናቸው መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
መንግስት በገበያው ላይ ያለምንም በቂ ምክንያት ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችን በመለየት እርምጃ መውሰድ እንዳለበትም ጠቁመዋል፡፡