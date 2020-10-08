15ኛው የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በዓል በአዲስ አበባ እንዲከበር ተወሰነ

አዲስ አበባ መስከረም 28 ቀን 2013 ዓ/ም (ኢዜአ) ዘንድሮ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አዘጋጅነት ይከበራል የተባለው የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በዓል በአዲስ አበባ እንዲከበር ተወሰነ።
የበዓሉ ዝግጅት ዓቢይ ኮሚቴ በቢሾፍቱ ከተማ በበዓሉ አከባበር ላይ ውይይት አድርጓል።
በዓሉ በአዲስ አበባ ከተማ ህዳር 29 ቀን 2013 የሚከበረው የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ነው።
አስተዳደሩ በዓሉን ለማስተናገድ ያልቻለበት ዋነኛ ምክንያት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መስፋፋት መሆኑን የአስተዳደሩ አፈ ጉባዔ ወይዘሮ ፈጡማ ሙስጠፋ ተናግረዋል።
በከተማዋ ምርመራ ከተደረገላቸው ግለሰቦች መካከል ከ52 እስከ 56 በመቶ ኮቪድ 19 እየተገኘባቸው መሆኑን አመልክተዋል።
በዓሉ በዋናነት ህብረብሄራዊ አንድነትን የሚያጠናክሩ መድረኮችና የበጎ አድራጎት ተግባራት የሚከናወኑበት ይሆናል ተብሏል።
ለአብነትም የደም ልገሳ መርሐ ግብር ይካሄዳል።
ይህም ብሄር፣ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በደም የተሳሰሩ መሆናቸውን እንደሚ ያሳይ ተገልጿል።
በተጨማሪም የፌደራሊዝም ሥርዓትና የሕገ መንግሥት አስተህምሮ መድረኮች ይከናወናሉ።
በበዓሉ አጋጣሚ የችግኞች እንክብካቤ የሚካሄድ ሲሆን፣ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋንጫ ርክክብ ይደረጋል።