የተጀመረው የፖሊዮ መከላከያ ክትባት ዘመቻ እንዲሳካ ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጤና ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ

ድሬዳዋ፣ መስከረም 27/2013 (ኢዜአ) ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ከ7 ሚሊዮን በላይ ህፃናት የሚከተቡበት ዘመቻ ስኬታማ እንዲሆን ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጤና ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ።
በሀገሪቱ በተካሄደ የፖሊዮ ዳሰሳ ጥናት 32 ህጻናት ላይ የፖሊዮ ቫይረስ መገኘቱን ተከትሎ ዛሬ በደቡብ፣ ሐረሪ፣ ኦሮሚያ፣ ሶማሌ ክልሎች እንዲሁም አዲስ አበባ እና ድሬዳዋ አስተዳደሮች የመከላከያ ክትባት ዘመቻ ተጀምሯል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ ለአራት ቀናት የሚካሄደውን የክትባት ዘመቻ በሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን ተገኝተው አስጀምረዋል።
ሚኒስትር ዴኤታው በዚህ ወቅት እንዳሉት በ2011 ዓ.ም. በተጎራባች ሀገራት የሚገኘው ባህሪውን የቀየረ የፖሊዮ ቫይረስ በሶማሌ ፣ ደቡብና ኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ ታይቷል፡፡
ችግሩን በእንጭጩ ለማስወገድ ለተከተቡም ሆነ ላልተከተቡ በ47 ዞኖችና 334 ወረዳዎች ለሚገኙ ከ7 ሚሊዮን በላይ ህፃናት ክትባቱ ይሰጣል ብለዋል፡፡
አመራሮች ለዘመቻው ስኬታማነት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲሰጡ ሚኒስትር ዴኤታው አሳስበው፤ ኡጋዞች፣ አባገዳዎችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ከመቼውም ጊዜ በላይ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የህፃናትን ሞት ለመቀነስና ተላላፊ በሽታዎችን ለማስወገድ ክትባት ከ70 በመቶ ሚና እንዳለው የጠቆሙት ዶክተር ደረጀ፤ እናቶች ልጆቻቸውን ሲያስከትቡ ከኮሮና በመጠንቀቅ መሆን እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
ዘመቻው በሲቲ ዞን ሲጀመር የተሳተፉት የሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዩሱፍ መሐመድ በበኩላቸው ክትባቱ በሲቲ ዞን በሚገኙ ዘጠኝ ወረዳዎች ለሚገኙ 116 ሺህ ህፃናት እንደሚሰጥ ተናግረዋል፡፡
ኮሮናን በመከላከል በጥንቃቄ በሚካሄደው ዘመቻ ልዩ ሥልጠና መሰጠቱን ጠቅሰው፤ ኡጋዞችና የሀገር ሽማግሌዎች ይበልጥኑ የኃይማኖት አባቶች ህብረተሰቡ ለክትባቱ ተባባሪ መሆናቸውን አስረድተዋል።
ዕድሜያቸው እስከ 5 ዓመት የሚሆኑ እስከ 74 ሺ ህፃናት በድሬዳዋ ለመከተብ ዘመቻው መጀመሩን የገለፁት ደግሞ በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ናቸው፡፡
በድሬዳዋ አንድ ህጻን ፖሊዮ እንደተገኘበት ጠቅሰው፤ ችግሩን ለማስወገድ ቤተሰብም ሆነ ሌላውም ህብረተሰብ ለዘመቻው ስኬት መረባረብ እንዳለበት አሳስበዋል፡፡