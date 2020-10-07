ፍርድ ቤቱ በአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ተጠርጣሪዎች ላይ ምስክሮችን መስማት ጀመረ

ባህርዳር መስከረም 27/2013 (ኢዜአ) በሰኔ 15ቱ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ በነ ሻምበል መማር ጌትነት ክስ በተጠረጠሩ 55 ተከሳሾች ላይ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የአቃቢ ህግ ምስክሮችን መስማት ጀመረ።
የተከሳሾቹ የክስ ሂደት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተቋርጦ የቆየ ሲሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በመነሳቱም በዛሬው እለት በፍርድ ቤቱ 4ኛ ወንጀል ችሎች ምስክሮችን ማሰማት ተጀምሯል።
በነ ሻምበል መማር ጌትነት የክስ መዝገብ ስር በሚገኙ 55 ተከሳሾች ላይ አቃቢ ህግ ያቀረባቸው 31 ምስክሮችን ቃል ፍርድ ቤቱ ዛሬ ከሰዓት መስማት ጀምሯል።
ካቀረባቸው ምስክሮች መካከልም ለዛሬ ከሰዓት በኋላ በዋለው ችሎት 1ኛ ምስክር በችሎቱ ቀርበው ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል።
ከተከሳሾቹ መካከልም የ1ኛ፣ 14ኛ፣ 15ኛ፣ 32ኛ፣ 44ኛና 53ኛ ተከሳሾች ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጥሪ ቢደረግም ሊቀርቡ ባለመቻላቸው በሌሉበት ከሌሎች ተከሳሾች ጋር የምስክርነት ቃል የማሰማቱ ስራ መጀመሩን አቃቢ ህግ አስረድቷል።
ሌሎች 49 ተከሳሾች በማረሚያ ቤት ሆነው ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት ተገኝተው እየተከታተሉ እንደሚገኙም በችሎቱ ተገልጿል።
ፍርድ ቤቱም ቀሪ የአቃቢ ህግ ምስክሮችን ለማሰማት በነገው እለት ለመስከረም 28/2013 ዓ.ም ቀጠሮ በመያዝ የዕለቱን ችሎት አጠናቋል።