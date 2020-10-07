የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጎርጎራ ጉብኝት ፕሮጀክቱን ውጤታማ ለማድረግ እንደሚያግዝ ተገለጸ

ጎንደር፣ መስከረም 27/2013(ኢዜአ) የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጎርጎራ ጉብኝት የከተማዋን የኢንቨስትመንት ፍሰት ለማሳደግና ፕሮጀክቱን ውጤታማ ለማድረግ የሚያግዝ መሆኑን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን አስተዳደር አመራሮች ገለጹ፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማራ ክልል በገበታ ለሃገር የልማት ፕሮጀክት የታቀፈችውን ጎርጎራ ከተማን ዛሬ ጎብኝተዋል።
ይህን ተከትሎ ጎርጎራ የሚገኝበት የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወርቁ ኃይለማርያም በሰጡት አስተያየት በጣና ሀይቅ ዳርቻ የምትገኘው የጎርጎራ ከተማ የበርካታ ተፈጥሮና የሰው ሰራሽ ቅርሶች መገኛ የመስህብ ስፍራ ናት።
ሆኖም ለዘመናት አስታዋሽ አጥታ መቆየቱዋን ጠቅሰው፤ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጉብኝት የከተማዋን ትንሳኤ ያበሰረ መልካም ጅምር መሆኑን ገልጸዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀሳብ ጠንሳሽነት የተጀመረው ገበታ ለሀገር የልማት ፕሮጀክት ጎርጎራን ማቀፉ በክልሉም ሆነ በዞኑ ህዝብ ዘንድ ደስታን የፈጠረ ታላቅ ተግባር እንደሆነ አቶ ወርቁ አመልክተዋል፡፡
የዞኑ አስተዳዳር አመራሮች ለፕሮጀክቱ ድጋፍ የሚውል የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለመስጠት መወሰናቸውን ጠቅሰው፤ ህዝቡን በማስተባበር ሀብት የማሰባሳብ ስራ በትኩረት ይሰራል ብለዋል፡፡
የምዕራብ ደምቢያ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ይርጋ አይቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ በወረዳው የሚገኘው የጎርጎራ ከተማ ጉብኝት ለአካባቢው ተስፋን የሰነቀ ታላቅ የልማት አጀንዳ ይዞ የመጣ ነው ብለዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉብኝታቸውም ወቅትም ፕሮጀክቱ በቅርቡ በይፋ ለማስጀመር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ማብሰራቸውን ጠቁመዋል፡፡
ጎርጎራ ለዘመናት የተደበቀ ገነት ስራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸው ጠቅሰው፤ የወረዳው አስተዳዳርም ባለሀብቶችን ወደ ከተማዋ ለማምጣት እንደሚሰራ ገልጸዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጎርጎራ የጣና ሐይቅ ዳርቻ የሚገኙትን የማንዳባ ገዳም፣ ደብረሲና ማርያም ጥንታዊ ቤተ-ክርስቲያን ፣ የ”መሰሎኒ” ግንብና ሌሎች ታሪካዊ ስፍራዎችን ጉብኝት ማድረጋቸውንም አቶ ይርጋ አስታውቀዋል።
ጉብኝቱ የጎርጎራን አካባቢ የኢንቨስትመንት ፍሰት ለማሳደግና ፕሮጀክቱን ውጤታማ ለማድረግ እንደሚያግዝ የአስተዳደሩ አመራሮች ተናግረዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪም ለኢንቨስትመንትና ቱሪዝም ልማት የሚውሉ ስፍራዎችን የተመለከቱ ሲሆን በጣና ሀይቅ የጀልባ ጉዞ አካሂደዋል፡፡
ዶክተር አብይ አህመድ ፣ ቀደማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገዱ አንዳርጋቸውና የአማራ ክልል ርዕስ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ጉብኝቱን አጠናቀው ከስፍራው መመለሳቸውን ጎንደር የሚገኘው ሪፖርተራችን ዘግቧል፡፡