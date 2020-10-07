በኦሮሚያ ክልል የግብርና ሜካናይዜሽንን በማስፋፋት የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማሳደግ እየተሰራ ነው

ሀዋሳ መስከረም 27/2013 (ኢዜአ) የግብርና ሜካናይዜሽንን በማስፋፋት የአርሶ አደሩን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ።
በአርሶ አደሮችና ኬኛ የግብርና መሣሪያዎች ማምረቻ ድርጅት መካከል የ390 የእርሻ ትራክተሮችና ኮምባይነሮች ርክክብ መርሃ ግብር ዛሬ በሻሸመኔ ከተማ ተካሂዷል።
አቶ ሽመልስ በወቅቱ እንደተናገሩት በክልሉ የሜካናይዜሽን ልማትን ለማስፋፋት የሚያስችል ሰፊ መሬትና አቅም አለ።
ይህንን በመጠቀም የተለያዩ ሰብሎችን በጥራት በማምረት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ግልፅ አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ ነው ብለዋል።
በዚሁ እንቅስቃሴም በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ፣ ከውጭ የሚገባውን የግብርና ምርት በሀገር ውሰጥ ለመተካትና ሰፊ የስራ እድል ለማመቻቸት ትኩረት መሰጠቱን አስታውቀዋል።
ይህን እውን ለማድረግ ከዚህ በፊት የነበሩ ማነቆዎችን በመፍታት አርሶ አደሩ በፍጥነት በጥራትና በስፋት እንዲያለማ ግብ መያዙን ገልጸዋል።
በዚህ ረገድ ለአርሶ አደሩ ከቀረጥ ነፃ የሆኑ ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎችን በማቅረብና ብድር በማመቻቸት ተጠቃሚ ለማድረግ በየደረጃው ርበርብ እየተደረገ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
ባለፈው ዓመት 427 ትራክተሮች በአሁኑ ወቅት ደግሞ 310 ትራክተሮች፣ 80 የእህል ማጨጃና መውቂያ ኮምባይነሮች ለአርሶ አደሩ መቅረባቸውን ተናግረዋል።
“ይህ ካለን አቀም አንፃር በጣም ውስን ነው” ያሉት ፕሬዝዳንቱ፤ በቀጣይ ጊዜያት ሶስት ሺህ ትራክተሮችንና ኮምባይነሮችን ለማሰራጨት መታቀዱን ጠቁመዋል።
በኦሮሚያ ክልል በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴ በበኩላቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሰጠው ሃገራዊ አቅጣጫ መሰረት የሜካናይዜሽን ልማትን በክልሉ ለማስፋፋት ጥረት እየተደረገ ይግኛል ብለዋል።
በአራተኛ ዙር በተመሳሳይ ሁኔታ ማሽነሪዎችን ለማሰራጨት መርሃ ግብሩ መዘጋጀቱንም አመለክተዋል።
የብሄራዊ ባንክ ገዥ ዶክተር ይናገር ደሴ ግብርና ለሃገሪቱ ሁለንተናዊ እድገት ወሳኝ በመሆኑ ዘርፉን ለመደገፍ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ከአሁን በፊት የውጭ ምንዛሪ በማመቻቸት ከምናደርገው ድጋፍ በተጨማሪ በተጠናከረ መልኩ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰን ነው ብለዋል።
በሌላ በኩል የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ት አቶ ደስታ ሌዳሞ በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ከተማ በሁከትና ብጥብጥ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ሶስት ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ድጋፍ ለኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ዛሬ በሻሸመኔ ከተማ በመገኘት አስረክበዋል።
አቶ ደስታ በዚሁ ወቅት ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት አጋርነታችንን ለማሳየት የሀዋሳ ከተማ የንግዱ ማህበረሰብን ባማሳተፍ ድጋፍ ለማድረግ ተገኝተናል ብለዋል።
ፕሬዝዳንት ሽመልስም የሲዳማ ክልል ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ላደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።