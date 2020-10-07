በኢትዮጵያ በብዛት የሚከሰቱ የአይን ህመም እክሎች ቀድሞ መከላከል የሚቻል መሆኑ ተገለጸ

አዲስ አበባ መስከረም 27/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ በብዛት የሚከሰቱ የአይን ህመም እክሎች ቀድሞ መከላከል የሚቻሉ መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ።
የዓለም የዕይታ ቀን “ተስፋችን በዕይታችን” በሚል መሪ ሃሳብ በነገው እለት በአዲስ አበባ አለርት ሆስፒታል ይከበራል።
በኢትዮጵያ አብዛኞቹ የዕይታ ችግሮች ቀድሞ መከላከል እየተቻለ የሚከሰቱ መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር ገልጿል።
በሚኒስቴሩ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክተር ህይወት ሰሎሞን እለቱን በማስመልከት በሰጡት መግለጫ እንዳሉት አብዛኞቹ የዕይታ ችግሮች ቀድሞ መከላከል እየተቻለ የሚከሰቱ ናቸው።
በኢትዮጵያ ከ80 በመቶ በላይ የዕይታ ችግር ምክንያቶች የአይን ጤንነትን መጠበቅ መከላከል የሚቻሉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
መረጃዎች እንደሚያመለክቱት አንድ ቢሊዮን የሚሆነው የዓለም ህዝብ የዓይን ህመም ችግር የሚያጋጥመው ቀድሞ መከላከል እየተቻለ ነው።
በመሆኑም ህብረተሰቡ ስለዓይን ጤና ያለውን ትኩረትና ግንዛቤ እንዲያሳድግ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል።
በኢትዮጵያ የዓይን ጤና ችግሮች በተለያዩ ምክንያቶች የሚከሰቱ መሆናቸውን የጠቀሱት ዳይሬክተሯ አብዛኛውን የጤና እክል ምክንያቶች ግን ቀድሞ መከላከል ይቻላል ብለዋል።
በመሆኑም ማህበረሰቡ የዓይኑን ደህንነት ለመጠበቅ ለንጽህና ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ይኖርበታል ብለዋል።
ሚኒስቴሩ ለዘረፉ ህክምና ብቁ የጤና ባለሙያዎችን ከማፍራት በተጨማሪ የአገልግሎት ተደራሽነቱንም በማስፋት ላይ መሆኑን ገልጸዋል።
የዓለም የዕይታ ቀን በአውሮፓዊያኑ አቆጣጠር ከ2000 ጀምሮ በየዓመቱ በጥቅምት ወር የመጀመሪያ ሳምንት ይከበራል።