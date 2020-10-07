የቢቢዮ – በደኖ- ቡርቃ ጠጠር መንገድ በመበላሸቱ ተቸግረናል -አሽከርካሪዎችና ነዋሪዎች

ሐረር፣ መስከረም 27 / 2013 (ኢዜአ) በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የቢቢዮ – በደኖ- ቡርቃ ጠጠር መንገድ በመበላሸቱ መቸገራቸውን አሽከርካሪዎችና ነዋሪዎች ገለጹ።
ለመንገዱ ብልሽት ወቅታዊና ዘለቄታዊ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን በኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን መንገዶች ጥገና ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
ወጣት ገዛኽኝ ጥበቡ ከሐረር በደኖ መስመር የትራንስፖርት አገልግሎት ከሚሰጡ አሽከርካኪዎች መካከል አንዱ ነው።
አሽከርካሪው ለኢዜአ እንደገለጸው መንገዱ በመበላሸቱ በተሽከርካሪ አካል ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው።
በየጊዜው የሚሰበሩ የተሽከርካሪ እቃዎችን ለመለወጥ ከፍተኛ ወጭ እያስወጣው መሆኑን ተናግሯል።
“ወጭየን ለመሸፈን በተጠቃሚው ላይ የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ ስለምገደድ አላስፈላጊ ግጭት ውስጥ እየገባሁ ነው” ብሏል ።
የበደኖ ከተማ ነዋሪ አቶ መሀመድ አልይ በበኩላቸው “የመንገዱ መበላሸት ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል” ብለዋል።
በመንገዱ መበላሸት ከአዴሌ በደኖ እንዲሁም ከቡርቃ በደኖ ቡናና አትክልት የሚጭኑ ተሽከርካሪዎች ወደ አካባቢው ስለማይመጡ ነዋሪው መቸገሩን ለአብነት ጠቅሰዋል።
የሚመለከተው አካል መፍትሄ እንዲፈልግላቸው ጠይቀዋል።
ተሽከርካሪዎች ቡና ይጭኑ ነበር፤ መንገዱ በመበላሸቱ ከላይም ከታችም የሚመጡ ማለፍ አልቻሉም፣ በጭቃ እየተያዙ እየቀሩ ነው ብለዋል።
“የመንገዱ አለመሰራት እንደልባችን እንድንሰራ አላስቻለንም” ያሉት ደግሞ አቶ ከማል ሲራጅ ናቸው።
“ችግራችን የመንገድ ብልሽት በመሆኑ የሚመለከተው አካል መፍትሄ ይሰጠን” ሲሉም አክለዋል።
በኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን መንገዶች ጥገና ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ግሩም ቀጸላ ባለፉት ተከታታይ ወራት በጣለ ከባድ ዝናብ 69 ኪሎ ሜትር ጠጠር መንገድ መበላሸቱን ተናግረዋል ።
የተወሰነ የመንገዱ ክፍልም ከአገልግሎት ውጭ መሆኑን ጠቅሰዋል ።
ጽህፈት ቤቱ ባሉት ማሽነሪዎች በመታገዝ ለመንገዱ ወቅታዊ ጥገና እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል ።
ብልሽቱ ለባሰበት የመንገዱ ክፍልም ተለዋጭ መንገድ በመስራት የተሻለ መፍትሄ ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ለመንገዱ ዘላቂ መፍትሄ የሚሆን ጥገና ለማካሄድ ያጋጠመውን የማሽነሪ እጥረት ለመፍታት ከኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን ጋር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የምስራቅ ሀረርጌ ዞን መንገዶች ባለስልጣን ኃላፊ አቶ አራርሶ አብዱለጢፍ የቢቢዮ – በደኖ- ቡርቃ ጠጠር መንገድ ብልሽት ችግር ለመፍታት ከወረዳዎችና ከጥገና ጽህፈት ቤቱ ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል´
ለመንገዱ ጥገና ስራ የሚያገለግሉ ማሽነሪዎች እጥረት ለመፍታት እየተሰራ በመሆኑ ህብረተሰቡ በትዕግስት እንዲጠብቅ ጠይቀዋል።