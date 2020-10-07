በዞኖቹ የፖሊዮ ክትባት በዘመቻ መሰጠት ተጀመረ

ጎባ/ነገሌ መስከረም 27/2013 (ኢዜአ) በባሌና በጉጂ ዞኖች እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ግማሽ ሚሊዮን ለሚጠጉ ህጻናት የቤት ለቤት ፖሊዮ ክትባት በዘመቻ መስጠት መጀመሩን የየዞኖቹ ጤና ጽህፈት ቤቶች አስታወቁ፡፡
የባሌ ዞን ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሴይፉ መሐመድ እንደገለጹት ክትባቱ ከዛሬ ጀምሮ ለአራት ቀን በ12 የዞኑ ወረዳዎች ከ225ሺህ ለሚበልጡ ህጻናት ይሰጣል፡፡
በክትባት ዘመቻው ከ2 ሺህ የሚበልጡ ባለሙያዎች፣ ተቆጣጣሪዎችና መንገድ መሪዎች እንደሚሳተፉ ተናግረዋል ።
“በየደረጃው በሚገኙ የጤና ተቋማት ሰራተኞች ቤት ለቤት በመንቀሳቀስ የክትባት አገልግሎቱን ተደራሽ ያደርጋሉ” ብለዋል ።
እንደ ኃላፊው ገለጻ ክትባቱ የሚሰጠው ከጎረቤት ሀገራት ወደ ሀገር ውስጥ በድንበር አካባቢ ሊገባ የሚችለውን የልጅነት ልምሻ በሽታ አስቀድሞ ለመከላከል ነው፡፡
የክትባት ዘመቻውን ያስጀመሩት የባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም አልይ በበኩላቸው ከክትባት ዘመቻው በተጓዳኝ በዞኑ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ላይ የህብረተሰቡን ግንዛቤ የማጠናከርና ሌሎች ተጓዳኝ በሽታዎችን የመዳሰስ ስራዎች የከናወናሉ።
በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን እድሜያቸው ከአምስት አመት በታች ለሆናቸው ከ268 ሺህ ለሚበልጡ ህጻናት ክትባቱ ቤት ለቤት መሰጠት መጀመሩን የዞኑ ጤና ጽህፈት ቤት አስታውቋል፡፡
በጽህፈት ቤቱ የክትባት አስተባባሪ አቶ መስፍን ካሳዬ እንዳሉት ክትባቱ በ2 ሺህ 647 የጤና ባለሙያዎችና በጎ ፈቃደኞች አማካኝነት ይሰጣል።
ክትባቱ ነገሌ፣ አዶላና ሻኪሶ ከተማ አስተዳደሮችን ጨምሮ በዞኑ 17 ወረዳዎችና በ298 የገጠር ቀበሌዎች እንደሚሰጠጥ ተናግረዋል ።
የክትባት ዘመቻውን ያስጀመሩት የጉጂ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ኡዱ የዞኑ ህዝብ ህጻናትን በማስከተብ ከበሽታው እንዲታደግ ጠይቀዋል፡፡