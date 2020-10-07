የባህርዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ ምረቃ ዛሬ እየተካሔደ ነው

ባህርዳር መስከረም 27/2013 (ኢዜአ) የባህርዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ ምረቃ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ዛሬ እየተካሔደ ነው።
ኢንዱስትሪ ፓርኩ ከ53 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የመጀመሪያ ምዕራፍ በ75 ሔክታር መሬት ላይ የተገነባ ነው
ኢንዱስትሪ ፓርኩ ስምንት ሼዶች ያሉት ሲሆን በጋርመንት ምርቶች ላይ አንደሚሰማራም ተነግሯል።
በመጀመሪያው ምዕራፍ የተገነቡ ሼዶች ሆፕሉን ለተባለ የሆንግኮንግ ኩባንያ ሙሉ ለሙሉ ተላልፏል።
የፓርክ ግንባታ ሲሲኢሲሲ /CCECC/ በተባለ የቻይና ኩባንያ የተገነባ ነው።
ሁለተኛው ምዕራፍ የፓርኩ ግንባታ በቀጣይ የሚከናወን ይሆናል።
በምረቃ ስነ-ስርዓቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ጨምሮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ፣የክልሉ ርዕሰ-መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ እና ሌሎች ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።