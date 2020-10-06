በሩብ ዓመቱ 16 የኮሮናቫይረስ የላቦራቶሪ መመርመሪያ ማዕከላት ተቋቁመው ወደ ሥራ ገብተዋል – ጤና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ መስከረም 26/2013 ( ኢዜአ) ባለፉት ሦስት ወራት 16 የኮሮናቫይረስ የላቦራቶሪ መመርመሪያ ማዕከላት ተቋቁመው ወደ ሥራ መግባታቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
የጤ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤናውን ዘርፍ የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን አስመልክተው ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል።
በዚህም የዓለምና የአገሪቱ የጤና ስጋት የሆነውን የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከልና ለመቆጣጠር ዘርፈ ብዙ ሥራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅትም በአገር አቀፍ ደረጃ 60 የኮሮናቫይረስ የላቦራቶሪ መመርመሪያ ማዕከላት አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን ገልጸው፣ ከእነዚህ ውስጥ16ቱ በ2013 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የተቋቋሙና ወደ ሥራ የገቡ መሆናቸውን ተናግረዋል።
“በዚህ ሩብ ዓመት በተካሄደ የላቦራቶሪ ምርመራ 66ሺህ 359 ሰዎች የኮሮናቫይረስ እንደተገኘባቸው ተረጋግጧልም” ብለዋል ዶክተር ሊያ።
ከእነዚሀ ውስጥ 78 በመቶ የሚሆኑት ምንም አይነት የበሽታውን ምልክት ያላሳዩ መሆናቸውንም ነው የገለጹት።
“ብቁ የጤና ባለሙያዎች እንዲኖሩ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፣ የጤናው ዘርፍ አመራርና አስተዳደርን ማጠናከር፣ ለጤና ሴክተሩ የሚያስፈልገው ሃብት እንዲጨምር ማድረግ እንዲሁም ለማህበረሰቡ ጥያቄ ምላሽ መስጠት የሚችል የጤና ስርአት መገንባት ሌላው ትኩረት የሚደረግባቸው ናቸው” ብለዋል።
የእናቶች፣ ጨቅላ ህጻናትና ህጻናት ጤና አገልግሎት፣ የክትባት ዘመቻ፣ የስርአተ ምግብ ሥራዎች፣ የጤና ኤክስቴንሽ፣ ጤና መድህንና አጠቃላይ የህክምና አገልግሎትን ማሻሻል፣ የጤና መሰረተ ልማት ማስፋፋት እንዲሁም የግሉን ዘርፍ ማሳተፍ የሚሉትም እንዲሁ ትኩረት ከተሰጣቸው መካከል መሆናቸውን አመልክተዋል።
ዶክተር ሊያ እንዳሉት የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በአጠቃላይ 8 ነጥብ 5 ቢሊዮን የሚሆን ብር ከመንግስትና ከተለያዩ ለጋሽ አካላት ተገኝቷል።
ባለፉት ጊዜያትም ወረርሽኙን ለመከላከል የሚረዱ ከ746 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው ግብአቶች በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ተራጭተዋል።
የመተንፈስ ችግር ላለባቸው ህሙማንም የሚያገለግል 350 መተንፈሻ ቬንትሌተሮችም ወደ አገር ውስጥ ገብተው ለጤና ተቋማት መሰራጨታቸውን ከጤና ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመለክታል።