መንግስት የሕግ የበላይነት የማስከበር ተግባሩን አጠናክሮ ሊያስቀጥል እንደሚገባ አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ

ሀዋሳ መስከረም 26/2013 (ኢዜአ) የዜጎች መብትና ደህንነታቸው ተጠብቆ በሠላም እንዲኖሩ መንግስት የሕግ የበላይነት የማስለበሩን ስራ አጠናክሮ ሊያስቀጥል እንደሚገባ በሀዋሳ ከተማ አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ ፡፡
የኤፌዴሪ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ትናንት ለህዝብ ተወካዮችና ፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ያደረጉትን ንግግር አስመልክቶ ኢዜአ በሀዋሳ ከተማ ያነጋራቸው አስተያየት ሰጪዎች የሕግ የበላይነት ማስከበር የመንግስት ዋንኛ የትኩረት አቅጣጫ እንደሆነ ማንሳታቸው ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል።
ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል አቶ ልዑልሰገድ ደመቀ እንዳሉት በሀገሪቱ ከመጣው ለውጥ ጋር ተያይዞ መንግስት የዴሞክራሲ ሥነ-ምህዳሩን ለማስፋት በሕግ-የበላይነት ላይ ባሳየው መለሳለስ የተነሳ የበርካታ ዜጎች ሕይወትና ንብረት ጠፍቷል፡፡
ይህም ክስተት በየአካባቢው ተባብሶ ሊቀጥል የቻለበት ምክንያት የዳበረ የዴሞክራሲ ልምምድ ባለመኖሩ እንደሆነ ገልጸዋል ፡፡
መንግስት የዜጎችን መብትና ደህንነት ለማስጠበቅ መሬት የወረደ ሥራ ማከናወን እንዳለበት ጠቅሰው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተጀመረውን የህግ የበላይነትን ማስከበር ተግባር አጠናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበት ተናግረዋል ፡፡
አቶ አምደላ መሀመድ በበኩላቸው የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ለሁለቱ ምክር ቤቶች ባደረጉት ንግግር የህግ የበላይነት ማስከበር የመንግስት ዋንኛ የትኩረት አቅጣጫ እንደሆነ ማንሳታቸው ተገቢና የወቅቱ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል ፡፡
የሰው ልጅ ነፃነቱ ተጠብቆለት የመኖር መብቱ ከምንም በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባ አመልክተው የዜጎችን መብትና ደህንነት ለማስከበር መንግስት ከምንጊዜውም በበለጠ በቁርጠኝነት መሥራት ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡
መንግስት መደበኛ ያልሆኑ አደረጃጀቶችን ከሕገ-ወጥ አካሄዳቸው ለመመለስ ዘግይቷል ያሉት አስተያየት ሰጪው ወደ ሕጋዊ መስመር ለማስገባት መስራት እንደሚጠበቅበት ተናግረዋል ፡፡
ሁሉም ሰው ለህግ ተገዥ ሆኖ መንቀሳቀስ ይገባዋል ያሉት ደግሞ ፓስተር አለሙ ዘለቀ ናቸው፡፡
በአንፃሩ ደግሞ ዜጎች ሕገ-መንግስቱ ያጎናፀፋቸውን በየትኛውም አካባቢ ተንቀሳቅሶ የመስራትና ሀብት አፍርቶ በሠላም የመኖር መብታቸው ተከብረው እንዲኖሩ የሕግ-የበላይነት ሊሰፍን እንደሚገባ አመልክተዋል፡፡
ማንኛውም ዜጋ ለሀገሪቱ ሕግ መገዛትና በሕግ ፊት እኩል መዳኘት እንዳለበት ጠቁመዋል፡፡
የህግ የበላይነት መንግስት ብቻውን ሊወጣው እንደማይችል የገለጹት አስተያየት ሰጪው ሁላችንም ሕግን በማክበርና አስከባሪ አካላትን በመተባበር ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል፡፡