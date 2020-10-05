ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ለማስጀመር መዘጋጀቱ ተገለጸ

ሆሳዕና መስከረም 25/2013 (ኢዜአ) ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ታሳቢ በማድረግ መልኩ ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችለውን ዝግጅት ማድረጉ ተገለጸ።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሉኡካን በዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ቅበላን በማስመልከት የመስክ ምልከታ አካሂዷል።
በሚኒስቴሩ የከፍተኛ ትምህርት አካዳሚክ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄኔራል ዶክተር ኤባ ሜጀና በወቅቱ እንደተናገሩት ዩኒቨርሲቲው ወረርሽኙን ለመከላከል ያከናወነው ተግባር የሚበረታታ ነው።
የተማሪዎች ማደሪያ፣ መማሪያና መመገቢያ አዳራሽና ሌሎች አገልግሎት መስጫ ማዕከላትን ተዘዋውረው መመልከታቸውን ጠቅሰው በዩኒቨርሲቲው ያለው ዝግጅት ተማሪዎችን ተቀብሎ ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል።
ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲው በሚመጡበት ወቅት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል እንዲሁም ሳኒታይዘር ለማቅረብ የተደረገው ዝግጅትም ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።
የዩ8ኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ በበኩላቸው ተቋ በጤና ሚኒስተር በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቃቸውን አስረድተዋል።
በዚህም ለመጀመሪያ ዙር ከሶስት ሺህ ስድስት መቶ በላይ ተመራቂ ተማሪዎችን በመቀበል ትምህርታቸውን በአርባ አምስት ቀናት ውስጥ አጠናቀው ለምረቃ እንዲበቁ የማድረግ ስራ ይሰራል ብለዋል።
ተማሪዎች ለወረርሽኙ ተጋላጭ እንዳይሆኑ በመመገቢያ አዳራሾች፣ መማሪያና ማደሪያ ክፍሎች እንዲሁም በቤተ መጽሀፍት አገልግሎት በሚያገኙበት ወቅት ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲገለገሉ የሚደረግ መሆኑንም ተናግረዋል።
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብልና ሳኒታይዘር እንዲያገኙ የሚደረግ መሆኑንና የመጀመሪያ ዙር ተምክሮን መሰረት በማድረግ በቀጣይ የሚገቡ ተማሪዎችን ከተጋላጭነት ለመከላከል እንደሚሰራም አስታውቀዋል።
የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ተመስገን ቶማስ እንዳሉት በሀገር አቀፍ ደረጃ ወረርሽኙ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ተቋሙ መከላከልን መሰረት ያደረጉ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል።
ትምህርት ከተጀመረ በኋላ ወረርሽኝ ቢያጋጥም በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ትምህርት መስጠት እንዲቻል መምህራን ዝግጁ መሆናቸውንና አስፈላጊ መተግበሪያዎች ግዥ መፈጸሙን አመልልተዋል።
በተጨማሪም ቫይረሱ ቢከሰት በቂ የማቆያ፣ ማከሚያና ማገገሚያ ማዕከል በዩኒቨርሲቲው መዘጋጀቱንና አስፈላጊው ክትትል እየተደረገ ትምህርታቸውን እንዲያጠናቅቁ ይደረጋል ብለዋል፡፡