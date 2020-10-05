የግብርናውን ዘርፍ በማዘመን ምርትና ምርታመነትን ለማሳደግ በትኩረት ይሰራል

አዲስ አበባ መስከረም 25/2013(ኢዜአ) በተያዘው ዓመት የግብርናውን ዘርፍ በማዘመን ምርትና ምርታመነትን ለማሳደግ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ።
የሕዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ የመክፈቻ ስብሰባቸውን ዛሬ አካሂደዋል።
በዚህ ወቅት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባደረጉት ንግግር እንዳሉት በግብርናው ዘርፍ ምርት እና ምርታመነት ለማሳደግ በተያዘው ዓመት የግብርና መካናይዜሽንን ከማስፋፋት ባለፈ የገጠር ፋይናንስ አቅርቦትን የማሻሻል ሥራ ይሰራል።
በተጨማሪም የመስኖ ልማትን ማስፋፋትና ለአርሶ አደሩ ዘመናዊ የግብርና ግብአቶችን በማቅረብ ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራም አስታውቀዋል።
አርሶ አደሩ ከተበጣጠሰ አስተራረስ ወጥቶ በኩታገጠም በማረስ የተሻለ ምርት እንዲያመርት ከማድረግ ባለፈ አዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂዎች በማቅረብ ምርታማነቱ እንዲያድግ የሚሰራ መሆኑንም አመልክተዋል።
“በሰፊው ህዝብ እንቅስቃሴ የተጀመረውን የአርንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አጠናክሮ በማስቀጠል ከኢትዮጵያ ባለፈ ጎረቤት አገራትን የሚያሳትፍ ትልቅ ሥራ ይሰራል” ብለዋል።
ይህም በአገሪቱ የተጎዳውንና የተራቆተውን አካባቢ አረንጓዴና ለምለም በማድርግ የተሻለች ኢትዮጵያን በፍጠር ለትውልድ ለማስተላለፍ ለሚደረገው ጥርት አስተዋፅኦ እንደሚያደርግ ፕሬዚዳንቷ አመልክተዋል።
ዓመቱ ቀጣዩ ትውልድ ያልተራቆተች አገር እንዲወርስ በትጋት የሚሰራበት እንደሚሆንም ነው ያስታወቁት