በአፋር ጎርፍ 10ሺህ ሜትሪክ ቶን ያህል የጥጥ ምርት ማጥፋቱ ተገለጸ

ሠመራ መስከረም 25/2013 (ኢዜአ) በአፋር በክረምቱ ጎርፍ ባስከተለው ጉዳት ከ8ሺ ሄክታር መሬት በላይ የነበረው 10ሺ ሜትሪክ ቶን የሚሆን የጥጥ ምርት መጥፋቱን የጨርቃ-ጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዮት ገለጸ።
የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ አመራሮች በአፋር ክልል አሚበራና ገዋኔ ወረዳዎች የመስክ ምልከታና በጥጥ እርሻ ኢንቨስትመንት ከተሰማሩ ባለሃብቶች ጋር በአዋሽ ሰባት ኪሎ ምክክር አድርገዋል።
በዚህ ወቅት በኢንስቲትዩቱ የጥጥ ዘርፍ ምከትል ዋና ዳይሬክተር አቶ መሰለ መኩሪያ እንደተናገሩት በሀገር ደረጃ በጨርቃ-ጨርቅ ኢንዱስትሪዎች ለተሰማሩ በዓመት እስከ 50ሺህ ሜትሪክ ቶን የጥጥ ምርት ያስፈልጋል።
ከዚህ ውስጥ እስከ 15 በመቶ የሚሆነው ግብአት ከአፋር ክልል አምራቾች የሚገኝ ነው ብለዋል።
ባለፉት ሶስት ዓመታት በተከናወነው ቅንጅታዊ ስራ የጨርቃ-ጨርቅ ኢንዱስትሪ የጥጥ ፍላጎት በሀገር ውስጥ አምራቾች ማሟላት መቻሉን ገልጸዋል።
ሆኖም በክረምቱ በአፋር ክልል ጎርፍ ባስከተለው ጉዳት ከ8ሺ ሄክታር መሬት ላይ ለምቶ የነበረ ጥጥ ሙሉ በሙሉ መውደሙን አስታውቀዋል።
በዚህም ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት እስከ 10ሺህ ሜትሪክ ቶን የጥጥ ምርት መጥፋቱን ገልጸዋል።
በተለይም ባለሃብቶች መሬት ተከራይተው ስለሚሰሩ ከባንክ ብድር የማያገኙ ከመሆኑ ጋር ተይይዞ ከደረሰባቸው ኪሳራ እንዲያገግሙ አማራጭችን ለመፈለግ ለሚመለከተው የመንግስት አካላት ጋር በቀጣይ በትኩረት እንደሚሰራ አቶ መሰለ ተናግረዋል።
በአካባቢው በዘርፉ ልማት ከተሰማሩ ባለሀብቶች መካከል አቶ ሲሳይ መሰለ በበኩላቸወ የአዋሽ ተፋሰስ ከሚያከናውነው የጎርፍ መከላከል ስራ ተጓዳኝ እሳቸውም የድርሻቸው ለመወጣት ጥረት ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
ሆኖም ብዙ ወጪ ያደረጉበት ጥጥ በጎርፍ ሙሉ በሙሉ በመውደሙ ወደስራው ለመመለስ ከመንግስት የተለየ እገዛ እንደሚያስፈልጋቸውም ተናግረዋል።
ከአካባበው ነዋሪዎች መካከል ሼክ ዩሱፍ ኡመር በሰጡት አስተያየት የጎርፉ ጉዳት በጥጥ እርሻ ከተሰማሩ ባለሀብቶች በባሰ በልማቱ የስራ እድል ተጠቃሚ የነበሩና ቤተሰባቸውን የሚያስተዳድሩ ብዙ ሰዎች ለችግር መጋለጣቸውን ገልጸዋል።
መንግሰት ይህን ታሳቢ አደርጎ መፍትሄ እንዲሰጣቸው እንደሚፈልጉም አመልክተዋል።
አቶ አወቀ ፈንቴ የተባሉ ባለሀብት በበኩላቸው በገዋኔና አሚበራ ወረዳዎች ከ600 በላይ ሄክታር መሬት ጥጥ አልምተው በመሰብሰብ ደረጃ ላይ እንዳለ በጎርፍ ሙሉ በሙሉ እንደወደመባቸው ተናግረዋል።
በዚህም በመስኖ መሰረተ ልማትና ማሽኖችም ላይ ጎርፉ ያደረሰውን ጉዳት ሳይጨምር የጥጡ ብቻ ያደረሰው ኪሳራ 48 ሚሊዮን ብር እንደሚገመት ጠቅሰው ወደ ስራው ለመመለስ የመንግስት ድጋፍ እንደሚያሻቸው ገልጸዋል።
በአፋር ክልል በክረምቱ ጎርፍ ባስከተለው አደጋ የሰው ህይወት ባይጠፋም ብዛት ያላቸው ነዋሪዎች ላይ ጉዳት ማድረሱንና ተጎጂዎችን ለመርዳት በጎ አድራጊ ኢትዮጵያዊን ድጋፍ ሲደግፉ መቆየታቸውን ኢዜአ በተከታታይ ዘግቧል።