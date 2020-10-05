በአዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግርን ለመፍታት የ3ሺህ አውቶቡሶች ግዢ ይከናወናል

አዲስ አበባ፣መስከረም 25/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የሚስተዋለውን የትራንስፖርት አቅርቦት ችግር ለመፍታት የ3ሺህ የከተማ አውቶቡሶች ግዢ እንደሚከናወን የከተማዋ ትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ።
የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ከአዲስ አበባ ምክር ቤት አባላት እና ከባለድርሻ አካላት ጋር በትራንስፖርት አገልግሎትና አቅርቦት ዙሪያ ውይይት አካሂዷል።
በመድረኩም በመዲናዋ የህዝብ የትራንስፖርት አቅርቦት ችግር እንዳለና ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የረዥምና የአጭር ጊዜ ዕቅድ ተይዞ በትኩረት እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል።
የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አካሉ አሰፋ በከተማዋ ያለው የትራንስፖርት አቅርቦትና ፍላጎት በየጊዜው የሚመጣጠን እንዳልሆነ ተናግረዋ ።
“በመሆኑም በተያዘው ዓመት በዘርፉ ትርጉም ያለው ሥራ ለመስራት ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመሆን 3ሺህ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች ግዢ ለመፈጸም ለቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ስለሚፈለጉት ተሽከርካሪዎች የሚያስረዳ ዝርዝር መረጃ ተልኳል” ብለዋል።
ቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ በአሁኑ ወቅት የጨረታ ሂደት ላይ መሆኑንና አውቶቡሶቹ ከተያዘው ዓመት ጀምሮ እየተገጣጠሙ ለአገልግሎት እንደሚበቁ አስረድተዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የዕቅድ በጀትና ስትራቴጂክ ማኔጅመንት ዳይሬክተር አቶ አዲሱ አሰፋ በበኩላቸው ባለስልጣኑ ከከተማው የትራንስፖርት ቢሮ ጋር አብሮ መስራት በሚችልባቸው ጉዳዮች ላይ እየሰራ መሆኑን ነው የገለጹት።
የብዙሃን ትራንስፖርት በብዛት ወደ ከተማዋ መግባትን ተከትሎ በነባር መንገዶች ለይ የማስፋፊያና የጥገና ስራዎች እንደሚከናወኑም ገልጸዋል።
የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር አምስት የመጋጠሚያ መንገዶች እና አደባባዮችን በተያዘው ዓመት ለመስራት ዕቅድ መያዙን ገልጸዋል።
ደረጃቸውን የጠበቁ የእግረኛ መንገዶች በልተገነባባቸው አካባቢዎች ለመስራት እቅድ መያዙንም አክለዋል።
የአዲስ አበባ ምክር ቤት የመሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሞላ ንጉስ፣የትራንስፖርት ቢሮና ተጠሪ ተቋማት እያከናወኗቸው ያለውን ተግባራት ምክር ቤቱ በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን ገልጸዋል።
“በ2013 በጀት ዓመትም በከተማዋ ውጤት ተኮር ተግባራትን ለማከናወን እየተደረጉ ያሉትን ሥራዎች የመከታተልና የመደገፍ ሥራ አጠክሮ ይቀጥላል” ብለዋል።
በመድረኩ ላይ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ፣ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን፣ የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ እንዲሁም የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በመድረኩ ተገኝተው በዓመቱ የትኩረት ጉዳዮች ላይ መክረዋል።