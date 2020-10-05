በሀገሪቱ አስተማማኝ ሰላምን ለማስፈን ሕዝቡን ያሳተፉ ተግባራት ይከናወናሉ-ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ

አዲስ አበባ፣መስከረም 25/2013 (ኢዜአ) በአገሪቷ አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን ሕዝቡን ያሳተፉ ስራዎች በልዩ ትኩረት እንደሚከናወኑ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አመለከቱ። ዲሞክራሲን ማስፈንና ሕግ የማስከበር ጉዳይ ሚዛናቸውን ጠብቀው ይከናወናሉም ብለዋል።
ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ የ2013 ዓመት የፓርላማ ዘመንን በንግግር ከፍተዋል።
በአዲሱ ዓመት በፖለቲካ፣ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ በቀጣይ በሚከናወኑ ሥራዎች ላይ ማብራራሪያ ሰጥተዋል።
ማብራሪያ ከሰጡባቸው ጉዳዮች ውስጥ የሰላም ጉዳይ አንዱ በመሆኑ በዓመቱ ሰላምን ለማስፈን በትኩረት እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
በተለይም አስተማማኝ ሰላም ለማምጣት ምልዓተ ሕዝቡን ያሳተፉ ተግባራት ይከናወናሉ ነው ያሉት።
የታጠቁ ኃይሎች ህገ ወጥ ተግባር ላይ እንዳይሳተፉ ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚደረግ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ አስታውቀዋል።
የዜጎች ደህንነት በምንም አይነት ሁኔታ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የሚያስችሉ አሰራሮች እንደሚዘረጉም ገልለዋል።
ሰላምን ለማረጋገጥ የሚሰሩ ተቋማዊ እንቅስቃሴዎች እንደሚጠናከረየ የተናገሩት ፕሬዚዳንቷ፣ የሰብዓዊ መብት መከበር ጉዳይም ለድርድር አይቀርብም ብለዋል።
በአገሪቷ ዴሞክራሲን የማስፈን ሂደት ከሕግ የበላይነት ጋር ሚዛኑን በጠበቀ መልኩ እንደሚተገበር በትኩረት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል።