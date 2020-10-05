መንግሥት የዋጋ ግሽበትን ለማረጋጋት ጥረቱን ይቀጥላል– ፕሬዚዳንት ሳሕለወርቅ

አዲስ አበባ መስከረም 25/2013 (ኢዜአ) መንግሥት የዋጋ ግሽበትን ትርጉም ባለው መልኩ ለማረጋጋት ጥረቱ እንደሚቀጥል የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳሕለወርቅ ዘውዴ ዛሬ አስታወቁ።
ፕሬዚዳንት ሳሕለወርቅ ዘውዴ ዛሬ የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶችን ዓመታዊ የጋራ ስብሰባ በከፈቱበት ንግግር ሲከፍቱ እንደተናገሩት መንግሥት የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ያጎለብታል።
እየተሰራበት ያለው የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲ ውጤት የተመዘገበበት ቢሆንም፤ የዋጋ ግሽበትን በመቆጣጠር ረገድ ትርጉም ባለው ደረጃ ለውጥ እንዳላመጣ ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት በመረጋጋት ላይ ያለውን ማክሮ ኢኮኖሚ የዋጋ ግሽበቱን እንዳያባብስ መቆጣጠር ያስፈልጋል ብለዋል።
በመሆኑም ግሽበቱን ትርጉም ባለው ደረጃ ለማውረድ መንግሥት የጀመረውን ጥብቅ የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲ እንደሚያጠናክር ፕሬዚዳንት ሳሕለወርቅ አረጋግጠዋል።
የዋጋ ግሽበቱ እንዲወርድና በተለይ በነጠላ አሃዝ እንዲገደብ ጥብቅ የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲ እንደሚያስፈልግ አስረድተዋል።
በቀጣም ፖሊሲውን ከሌሎች የኢኮኖሚ መሳሪያዎች ጋር አስተሳስሮ ለማስፈፀም በትኩረት እንደሚሰራ ፕሬዚዳንት ሳሕለወርቅ አመልክተዋል።