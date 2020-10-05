ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች ተያዙ

ሐረር መስከረም 25/2013 (ኢዜአ) ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎችን መያዙን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ።
የመምሪያው የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ቶሎሳ ጎሹ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት የኮንትሮባንድ እቃዎቹ የተያዙት ባለፉት 15 ቀናት በተካሄደ የተሽከርካሪ ፍተሻ ነው።
ከቶጎ ውጫሌ የድንበር ከተማ ወደ መሀል አገር ሊገቡ ሲል በዞኑ ባቢሌ ወረዳ መያዛቸውን ተናግረዋል ።
በፍተሻ ከተያዙት መካከል ልባሽ ጨርቆች፣ ነጠላ ጫማዎች፣ ብትን ጨርቆች፣ የአዋቂና የህጻናት አልባሳትና የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
እቃዎቹ ለሐረር ኮንትሮባንድ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ገቢ መደረጋቸውን ገልጸዋል።
የኮንትሮባንድ እቃዎቹን ጭነው ሲያጓጉዙ የነበሩ ሁለት አሽከርካሪዎችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል ።
ሌሎች ሁለት አሽከርካሪዎች በመሰወራቸው ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑን የገለጹት ኢንስፔክተር ቶሎሳ ጉዳዩን ለህግ ለማቅረብ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን አስታውቀዋል ።