በክልሉ 247 ሺህ ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት ዝግጅት እየተደረገ ነው

ባህርዳር፣ መስከረም 25/2013 (ኢዜአ) በበጋው ወቅት የውሃ አማራጮችን በመጠቀም ከ247 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ ለማልማት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው የአትክልትና ፍራፍሬ መስኖ አጠቃቀም ዳይሬክተር አቶ ይበልጣል ወንድምነው ለኢዜአ እንደገለጹት የከርሰ ምድርና የገፀ ምድር የውሃ ሃብትን በመጠቀም የመስኖ ልማቱን ለማሳደግ እየተሰራ ነው።
በዘንድሮ የበጋ ወራት በመስኖ ለማልማት በእቅድ ከተያዘው መሬት 27 ሺህ ሄክታሩ አዲስ መሆኑን ተናግረዋል።
ከጥር ወር ጀምሮ የመስኖ ልማቱን ለመጀመር የተዘጉ ካናሎች ከፈታና መሰል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አመልክተዋል ።
በመስኖ ልማቱ ለምርት እድገት የሚያገለግል 440 ሺህ ኩንታል ማዳበሪያና 96 ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘር ለማሰራጨት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል ።
ከአንድ ሺህ የሚበልጡ የውሃ መሳቢያ ሞተሮች ለአርሶ አደሩ በብድር እንዲቀርቡ መደረጉን ገልጸዋል።
በመስኖ ልማቱ አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን አርሶ አደሮችን በማሳተፍ 37 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ መታቀዱን ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል ።
በአዊ ዞን ጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳ የወንጀላ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ሃብቴ አበራ በመስኖ በመታገዝ በአንድ ሄክታር ማሳ ላይ የቢራ ገብስ ዘር ብዜትና የስንዴ ልማት ለማካሄድ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል ።
ጎን ለጎንም ቀይ ሽንኩርትና ቀይ ስር ለማልማት ማሰባቸውን ገልጸዋል።
ባለፈው አመት በመስኖ ካለሙት ቢራ ገብስ እንዲሁም ድንችና ቀይ ሽንኩርት ሽያጭ 70 ሺህ ብር ገቢ ማግኘታቸውን አስታውሰዋል ።
ዘንድሮ ከሚያለሙት ምርት ሽያጭ የተሻለ ገቢ እንደሚጠብቁ አመላክተዋል።
“በመስኖ ልማት ተጠቃሚ እየሆንኩ ነው” ያሉት ደግሞ በባህርዳር ዙሪያ ወረዳ የይጎማ ሁለቱ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር አደባባይ ሰማ ናቸው።
በዘንድሮው የበጋ ወራት በአንድ ሄክታር መሬት ላይ በሁለት ዙር ሽንኩርት፣ ቲማቲምና ቃሪያ ለማልማት የማሳ ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
በክልሉ ባለፈው ዓመት በመስኖ ከለማው 220 ሺህ ሄክታር መሬት 31 ሚሊዮን ኩንታል ምርት መገኘቱን ከቢሮው የተገኘ መረጃ አመላክቷል።