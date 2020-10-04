ኢትዮጵያዊነትን ማሳደግ የምንችለው ባህላዊ እሴቶቻችንን በጋራ ማሳደግ ስንችል- የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት

አዲስ አበባ መስከረም 24/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያዊነትን ማሳደግ የምንችለው ባህላዊ እሴቶቻችንን በጋራ ማሳደግ ስንችል ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኢሬቻ በዓል መጠናቀቅን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም እንዳሉት ኢትዮጵያዊነትን ለማሳደግ ባህላዊ እሴቶቻችንን በጋራ ማሳደግ የኖረብናል ብለዋል።
የኢትዮጵያን እሴቶች ለማጉላት የአንዱን አካባቢ ባህል በመጨፍለቅ የሌላውን በማጉላት ሳይሆን ሁሉም እንዲያድጉ በጋራ መስራት አለብን ብለዋል።
በቀጣይ በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢዎች ያሉ እሴቶች እንዲያድጉና የጋራ ሃብት እንዲሆኑ መስራት ከሁሉም ይጠበቃል ነው ያሉት።
ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት በሁሉም አካባቢዎች እኩልነት፣ ነጻነት፣ ዴሞክራሲ እና ፍትህ ሲሰፍን ኢትዮጵያ ወደ ፊት ትራመዳለች፤ ከዚህ ውጭ የሆነ የጥፋት መንገድ ግን አገር ያፈርሳል አንጂ አይጠቅምም።
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በሁሉም መስክ ክልሉን ብሎም የኢትዮጵያን እድገት ለማስቀጠል ይሰራልም ነው ያሉት አቶ ሽመልስ።
በሰላም፣ ልማት፣ በዴሞክራሲ፣ በእኩልነት፣ ወንድማማችነትን የማጠናከር ስራቀዎችም ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል የሁሉም ህዝቦች መኖሪያ መሆኑን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ባላፈው ዓመት የተከሰቱት ችግሮች ዳግም እንዳያጋጥሙ ህግ የማስከበር ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም አረጋግጠዋል።
ኢትዮጵያን በመገንባት ሂደት የሁሉም ጥረትና ትብብር ወሳኝ በመሆኑ ይሄው ህብረ ብሄራዊ አብሮነትና ትብብር መቀጠል የኖርበታልም ነው ያሉት።
በ2012 ዓ.ም በብዙ ፈተናዎች ውስጥ የታለፈ በመሆኑ በዘንደሮው ዓመት ካለፉት ስህተቶች በመማር መልካም ጅምሮችን በማጠናከር መቀጠል ይኖርብናል ብለዋል።