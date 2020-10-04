የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጾ ላደረጉ ሁሉ ምስጋና አቀረቡ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 24/2013(ኢዜአ) የኢሬቻ በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ አስተዋጾ ላደረጉ ሁሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ምስጋና አቀረቡ።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኢሬቻ በዓል መጠናቀቅን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል።
ፕሬዝዳንቱ በዓሉ በሰላም ተጀምሮ በሰለም እንዲጠናቀቅ ለደረጉ የጸጥታ አካላት፣ አባገዳዎች፣ ወጣቶችና አጠቃላይ ህዝቡ ምስጋና አቅርበዋል።
በመግለጫቸው በአዲስ አበባ እና በቢሾፍቱ ለሁለት ተከታታይ ቀናት የተከበረው የኢሬቻ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር ተጠናቋል ብለዋል።
ለበአሉ አከባበር ስኬት አባገዳዎች፣ ወጣቶች፣ የጸጥታ አካላትና ህዝቡ ያደረጉት የጋራ ትብብር ውጤት መሆኑን ገልጸዋል።
ለዚህም ምስጋናቸውን በክልሉ ህዝብ ስም አቅርበዋል።
ከዚህ በፊት ኢሬቻ እንዳይከበር ሲያደርጉ የነበሩ አካላት አሁን ላይ የኢሬቻ ተቆርቋሪ መስለው መቅረባቸውም “ጉዶች” መሆናቸውን ያመላከተ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በዓሉ እንዲስተጓጎል የጥፋት ኃይሎች የተለያዩ ጥረቶችን ያደረጉ ቢሆንም በህብረተሰቡና የጸጥታ ሃይሎች የተቀናጀ ጥረት ከሽፏል ብለዋል።
የኢሬቻ በዓል የምስጋና፣ የፍቅር፣ የሰላም፣ የእርቅና የይቅርታ በዓል ሲሆን ስርአቱን ጠብቆ በዓመት ሁለት ጊዜ ይከበራል።
ከክብረ በዓሉ አንዱ ክረምት ሳይገባ አባ ገዳዎች፣ የአገር ሽማግሌዎች እና እናቶች ወደ ተራራማ ስፍራ በመሄድ ፈጣሪን የሚለምኑበት ”ኢሬቻ ቱሉ” በመባል ይታወቃል።
ሁለተኛው ደግሞ ክረምት አልፎ ፀደይ ሲመጣ አዝመራ ሲደርስ ለምስጋና ውሃ ወደአለበት ስፍራ በመሄድ የሚደረገው ”ኢሬቻ መልካ” ወይም የምስጋና በዓል በመባል የሚከበር ነው።