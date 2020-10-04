የ2013 የትምህርት ዘመንን ታሳቢ ያደረገ የኮርስ ክለሳ እየተደረገ ነው

አዲስ አበባ መስከረም 24/2013 (ኢዜአ) ትምህርት ሚኒስቴርትምህርት ሚኒስቴር 2013 የትምህረት ዘመን ላይ የኮርስ ክለሳ እንደሚደረግ አስታውቋል።
ትምህርት ሚኒስቴር ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች፣ ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር የ2013 ዓ.ም የትምህርት ዘመንን የተመለከተ ውይይት እያደረገ ነው፡፡የ2013 ዓ.ም ትምህርት የሚሰጥበት ጊዜ አጭር ስለሚሆን ተማሪዎች መማር የሚገባቸውን ታሳቢ ያደረገ የኮርስ ክለሳ እየተሰራ መሆኑንና በአጭር ጊዜ ውስጥም ወደ ክልሎች ይላካል ተብሏል፡፡
ትምህርት ቤቶች ትምህርት ሲጀምሩ የ2013 ትምህርት ምዕራፍን ከመጀመራቸው በፊት በ2012 የትምህርት ዘመን ያልተሸፈኑ ዋና ዋና ጉዳዮች በመከለስ እንደሚጀምሩ ከትምህርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያሳያል፡፡
ሚኒስቴሩ ትምህርት ቤቶች የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ትምህርት መጀመር እንዲችሉ የትምህርት ቤቶችን ዝግጁነት የሚያረጋግጥ አደረጃጀቶችን ፈጥሮ እየሰራ እንደሚገኝ መናገሩ ይታወቃል፡፡
ከዚህ ቀደም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ተዘግተው የነበሩ ትምህርት ቤቶችን በ3 ዙር ዳግም ለመክፈት የሚያስችል ምክረ ሃሳብ ማቅረቡም የሚታወስ ነው፡፡