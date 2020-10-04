በግብጽ ከ2ሺ 500 ዓመት በላይ ያስቆጠሩ 59 የሬሳ ሳጥኖች ተገኙ

አዲስ አበባ መስከረም 24/2013 (ኢዜአ) ግብጽ ከ2ሺ አመስት መቶ አመታት በላይ እድሜ እንዳላቸው የሚገመቱ 59 የሬሳ ሳጥኖችን በስነ ምድር ቁፋሮ ማግኘቷን አስታውቃለች፡፡
የስነ ምድር ተመራማሪዎች የተገኘው ጥንታዊ የሬሳ ሳጥን የካህናት እና ጸሐፊዎች ሊሆን እንደሚችል ሲሆን በሃያ ስድስተኛው የግብጽ ስርወ መንግስት ዘመን እንደነበሩ ተነግሯል፡፡በዚህም ከ2ሺ አምስት መቶ አመታት በላይ ማስቆጠራቸው ነው የተገለጸው፡፡
በደቡባዊ የካይሮ ግዛት እንደተገኙ የተነገረላቸው ሳጥኖቹ ከሌሎች ጥንታውያን ቅርሶች ጋር መቀመጣቸውም ተጠቁሟል፡፡ከቀናት በፊት በተካሄደ የስነ ምድር አሰሳ በተመሳሳይ ሁኔታ በሰፊው የሳቅቃ ኔክሮፖሊስ ግዛት ውስጥ አስር ጥንታውያን የሬሳ ሳጥኖች ተገኝተው እንደነበር የሮይተርስ ዘገባ አሳይቷል፡፡
ግብጽ እ.ኤ.አ በ2018 ካገኘቸው የአምስተኘው ንጉስና ካህን ‹‹ዋህቲ›› መቃብር በኋላ በተጠናከረ ሁኔታ የስነ ምህዳር አሰሳዎችን እያካሄደች ትገኛለች ተብሏል፡፡