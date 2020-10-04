የ’ሆራ አርሰዲ’ ኢሬቻ ባህላዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ተከበረ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 24/2013(ኢዜአ) በየዓመቱ በቢሾፍቱ ከተማ ‘ሆራ አርሰዲ’ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ባህላዊ ስርዓቱን ጠበቆ ተከበረ።
ኢሬቻ ንጋት ላይ አባ ገዳዎችና ሃዳ ሲቄዎች ወደ ሆራ አርሰዲ ደርሰው ካስጀመሩት በኋላ ታዳሚዎችም አክብረዋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የበዓሉ ታዳሚዎች እንዳሉት በዓሉ በኮሮና ምክንያት በውስን ታዳሚዎች ብቻ እንዲገኙ የተደረገ ቢሆንም ባህላዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ተከብሯል።
ወይዘሮ አለም ብሩና አቶ አብረሃም ጥበቡ በዓሉን ለማክበር ከአዳማ የመጡ ሲሆን በተለመደው መልኩ በዓሉን መታደማቸውን ይገልጻሉ።
በዚህ ዓመት አለምን እያስጨጠነቀ ያለው ወረርሺኝ በመኖሩ በዓሉ በዚህ መልኩ መከበሩም የተሻለ እንደሆ ነው የሚናገሩት።
አሁንም አጠቃላይ ሕዝቡ ራሱን ከኮሮና ወረርሺኝ እንዲጠብቅ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ከጅማ ዞን የታደሙት አቶ አባዲጋ አባጨብሳ እና ከዱግዳ ወረዳ የመጡት ወይዘሮ ሳፊያ ጄዶም ኢሬቻን ከበሽታ እየተጠነቀቅን ባህላዊ ስርአቱን ጠብቀን አክብረነዋል ብለዋል።
ኢሬቻ የኦሮሞ ህዝብ ከተለያየ አቅጣጫ የሚሰባሰብበትና አንድነቱን የሚያጠናከር እንደመሆኑ በቀጣይም ስርዓቱን በጠቀ መልኩ መከበር እለበት ብለዋል።
በቀጣይ ዓመት የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ተወግዶ በርካታ ህዝብ በአንድ ላይ ተሰባስቦ እንዲያከብረው ሁሉም ፈጣሪውን እንዲለምን ጠይቀዋል።
ትናንት የተከበረው የ’ሆራ ፊንፊኔ’ ኢሬቻ አና ዛሬ የተከበረው የ’ሆራ አርሰዲ’ ኢሬቻ በውስን ታዳሚዎች ሰላማዊ ሆኖ ተጠናቋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ኢሬቻ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጾ ላበረከቱ አካላት ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
የኦሮሚያ ክልል ርእሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳም በተመሳሳይ ምስጋናቸውን ችረዋል።