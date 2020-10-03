የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የእሬቻ በዓል በሰላም እንዲከበር ላደረጉ ሁሉ ምስጋና አቀረቡ

መስከረም 23/2013 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የእሬቻ በዓል በሰላም እንዲከበር ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል፡፡
አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከገዳ ስርዓት የወረስነው መደማመጥ፣ መተጋገዝ፣ እንዲሁም ለጋራ ሰላምና ሉዓላዊነት አብሮ መሆንን ነው ብለዋል፡፡
ከገዳ ስርዓት የወረስነው ስነ ምግባርና መደማመጥ ዛሬም ቢሆን በጠንካራ መሰረት ላይ የቆመ መሆኑን ዛሬ የሆረ ፊንፊኔ የእሬቻ በዓል አከባበር ላይ ከታየው ስነ ምግባር ለማረጋገጥ ተችሏል ብለዋል አቶ ሽመልስ፡፡
በዓሉ ካለምንም የጸጥታ ችግር እንዲሁም አባገዳዎች ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት የኮቪድ – 19 ወረርሽኝን መከላከል በሚያስችል ጥንቃቄ ስለተከበረ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ብለዋል ፕሬዝዳንቱ፡፡
“ለበዓሉ ስኬት የሚጠበቅባችሁን አስተዋጽኦ ላበረከታችሁ አባገዳዎች፣ የጸጥታ አካላት፣ የፊንፊኔ ዙሪያ ከተሞች ነዋሪዎች፣ የአዲስ አበባ ከተማ ቄሮዎችና ቀሬዎች፣ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች፣ሚዲያዎችና ሌሎች ለበዓሉ ስኬት አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ አካላትን ማመስገን እወዳለሁ” ብለዋል አቶ ሽመልስ አብዲሳ፡፡
ፕሬዝዳንቱ “የቀደመው ባህላችንን ጠብቀን አባገዳዎች ለስቀመጡት አቅጣጫ ክብር በመስጠት የሆረ ፊንፊኔ የኢሬቻ በዓልን በሰላምና ውበት ባለው መልኩ እንዳከበርነው ሁሉ የሆረ አርሰዲ የእሬቻ በዓል በዚሁ መልኩ እንደምናከብር ተስፋ አለኝ” ማለታቸውን ኢቢሲ ዘግቧል ፡፡