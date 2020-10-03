በቦሎሶ ቦምቤ ወረዳ በመሬት መንሸራተት አደጋ የሁለት ሰዎች ህይወት አለፈ

ሶዶ፣ መስከረም 23/2013 (ኢዜአ) በወላይታ ዞን ቦሎሶ ቦምቤ ወረዳ በተከሰተ የመሬት መንሸራተት አደጋ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን የዞኑ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
በጽህፈት ቤቱ የአደጋ ቅድመ ማስጠንቀቂያና አስቸኳይ ምላሽ ቡድን መሪ አቶ አንዱዓለም ደረሰ እንዳሉት የመሬት መንሸራተት አደጋው የደረሰው ትናንት ሌሊት በወረዳው ጊዶ መጣላ ቀበሌ ውስጥ በቤታቸው ተኝተው በነበሩ የአንድ ቤተሰብ አባላት ላይ ነው።
በአደጋው ቤቱ እላያቸው ላይ በመደርመሱ ከቤተሰቡ አባላት መካከል የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጸዋል።
የዞኑ አደጋ ስጋት አመራር ቡድንና የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ስራ ኃላፊዎች ወደ አካባቢው በማቅናት የሟቾቹን ቤተሰብ ማፅናናታቸውንና ድጋፍ ማድረጋቸውን አቶ አንዱአለም ተናግረዋል፡፡
ቀደም ሲልም በዚሁ ወረዳ አራት ቀበሌዎች በተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ በሰብልና የመንገድ ድልድዮች ላይ ጉዳት መድረሱን አስታውሰዋል።
በዞኑ ውስጥ በመሬት መንሸራተትና ጎርፍ ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች በጊዜያዊነት ከስፍራው እንዲወጡ ጥረት እየተደረገ መሆኑንና በዘላቂነት ከስጋት ነፃ ወደሆነ ቦታ ለማስፈር ቦታ የመለየት ስራ በመካሄድ ላይ አንደሚገኝም ተመልክቷል።