ዘላቂ ሰላምና ልማትን ለማጠናከር ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ በድሬዳዋ የብልጽግና ፓርቲ አባላት ገለጹ

ድሬዳዋ፣መስከረም 23/2013 (ኢዜአ) ሰላምንና የልማት እንቅስቃሴዎችን በዘላቂነት ለማጠናከር ኃላፊነታቸውን በግንባር ቀደምትነት እንደሚወጡ በድሬዳዋ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ አባላት ተናገሩ።
ለፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ለአምስት ቀናት ሲሰጥ የቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጠናቋል፡፡
ከተሳታፊዎቹ መካከል አቶ ሙሳ አህመድ ለኢዜአ እንደተናገሩት ስልጠናው ስለብልጽግና ፓርቲ የነበረው የተሳሳተ አስተሳሰብን ማጥራት የቻሉበትና በሀገር ልማት ላይ የድርሻቸውን ለመወጣት የሚያግዘውን መሠረታዊ ዕውቀት ያገኘበት ነው፡፡
አንድነትን በማጠናከር ብሔር ብሔረሰቦች በእኩልነት የሚኖሩበት ሀገር ለመገንባት ፓርቲው እየተሰራ መሆኑን መረዳታቸውንም ገልጸዋል፡፡
አቶ አቡበከር አህመድ በበኩላቸው ስልጠናው የጋራ አስተሳስብና ግንዛቤ የፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል።
በቀጣይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተጀመሩ የህዳሴ ግድብ ፣ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተተከሉ ችግኞችን ተንከባክቦ በዘላቂነት የማሳደግ፣ ወደፊት በሚኪያሄደው ሀገር አቀፍ ምርጫ ላይ ኃላፊነታችንን እንድንወጣ ያስችለናል ብለዋል፡፡
ሀገራዊ ለውጦችን ለማጠናከር መግባባት የተፈጠረበት ስልጠና መሆኑን የገለጹት ደግሞ ወይዘሮ ኡባህ ሐሰን ናቸው።
የሚስተዋሉ የሰላምና የፀጥታ ችግሮችን በዘላቂነት በመፍታት የልማት እንቅስቃሴዎችን ለማጠናከር ግንባር ቀደም ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል፡፡
“ለሀገር የብልጽግና ጉዞ ትልቅ መሠረት የሆነው የህዳሴ ግድብ እንዲፋጠን የህዝብ ተሳትፎ እንዲጠናከር እሰራለሁ “ብለዋል፡፡
መምህር ኢብሳ መሐመድ በሰጡት አስተያየት በቅርቡ ትምህርት ስለሚከፈት ተማሪዎቻቸውን ከኮሮና ቫይረስ ለመጠበቅ በግንባር ቀደምትነት ለመንቀሳቀስ በሥልጠናው ላይ የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን ገልጸዋል፡፡
እያንዳንዱ የስልጠናው ተካፋይ አሁን በድሬዳዋ የሚስተዋለውን አንፃራዊ ሰላም ዘላቂ ለማድረግ ከፀጥታ አካላት ጎን በመቆም እንደሚረባረብ ቃል የተገባበት መሆኑን የተናገሩት ደግሞ ወይዘሮ ሙሉ ፀጋዬ ናቸው።
የድሬዳዋ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሮቤል ጌታቸው ትናንት በተጠናቀቀው ስልጠና የነበሩ ብዥታዎች ማጥራት የተቻለበትና ግልፀኝነት የተፈጠረበት መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የስልጠናው ተሳታፊዎች በአካባቢያቸውና ሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመሩ የልማትና የሰላም ተግባራትን ዳር ለማድረስ ይበልጥ ኃላፊነታቸውን በመወጣት ምሳሌ መሆን እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡
በስልጠናው ከ1ሺህ 200 በላይ የብልጽግና ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ተሳትፈዋል።