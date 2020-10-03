የሲዳማ ክልል በአፋር በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች አምስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ሠመራ፣መስከረም 23/2013 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልል በአፋር ጎርፍ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ የሚውል አምስት ሚሊዮን ብር አበረከተ።
በሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ የተመራው ሉኡካን ድጋፉን ለማስረከብ ሰመራ ሱልጣን አሊሜራህ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ በአፋር ክልል ርዕሰ-መስተዳድርና ሌሎች አመራሮች አቀባበል ተደርጎለታል።
በርክክብ ስነ-ስርዓት ወቅት አቶ ደስታ በእንደዚህ አስቸጋሪ ወቅት ኢትዮጵያዊያን እርስ በርስ የመረዳዳት ባህላችንን ጠብቅን አንድነታቸንን ማጠናከር ይገባል ብለዋል።
ክልሉ በቅርብ የተቋቋመ ቢሆንም በአፋር በጎርፍ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች ለመታደግ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝና አጋርነታቸውን ለማሳየት አምስት ሚሊዮን ብር ማበርከታቸውን ገልጸዋል።
የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው የሲዳማ ክልል ገና አዲስ የተቋቋመና ብዙ ስራዎች የሚጠብቁት ቢሆንም አመራሮቹ ጊዜያቸውን ሰውተው ለአፋር ህዝብ ያላቸውን አጋርነትና አክብሮት ለማሳየት በአካል በመገኘታቸው ምስጋና አቅርበዋል።
በዚህ አስቸጋሪ ወቅት መላው ኢትዮጵያውያን ያደረጉት ድጋፍ የሚደነቅና የሚያኮራ በጎ ተግባር መሆኑን
ጠቅሰው ድጋፉ የህዝብ ለህዝብ ትስስርን የሚያጠናክርና የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመቋቋም ብርታት እንደሚሆናቸው ተናግረዋል።
ለሲዳማ ክልል ሉኡካን የማስታወሻ ስጦታ ተበርክቶላቸዋል።