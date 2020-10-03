ከትምህርት ቤቶች መከፈት ጋር ተያይዞ የኮሮናን ስርጭት እንዳይባባስ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል– ነዋሪዎች

መስከረም 23/2013 (ኢዜአ) ከትምህርት ቤቶች መከፈት ጋር ተያይዞ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይባባስ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ገለጹ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የገለጹ ነዋሪዎች እንደተናገሩት ፤ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየጨመረ ቢሆንም በአብዛኛው ሰዎች ዘንድ በበኣለት ወቅትና በተለያዩ አጋጣሚዎች የመሰባሰብና ርቀት አለመጠበቅ ችግሮች ይስተዋላሉ።
በቀጣይም ከትምህርት ቤቶች መከፈት ጋር ተያይዞ የሰዎች እንቅስቃሴና ንክኪ የሚጨምር በመሆኑ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ ነው የገለጹት።
የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ የሆነችው መስከረም ታደሰ እንደገለጸችው ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ ጉጉት ቢኖራትም ከተማሪዎች ጋር ሊፈጠር የሚችለውን ንክኪ በማሰብ ስጋት አድሮባታል።
ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ የምንጠቀመው ትራንስፖርት፣ የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ ዴስኮች መንካት፣ የደብተሮች፣ የመጻህፍትና ሌሎች ቁሳቁሶችን ከተማሪዎች ጋር የመለዋወጥ ልምድ ያለ በመሆኑ በዚህ ወቅት የሚኖረው ንኪኪ ያሳስበኛል ብላለች።
ከክፍል ውጪም በእረፍትና በምሳ ወቅት ተማሪዎች ርቀታቸውን የሚጠብቁበት አጋጣሚ አነስተኛ መሆኑንም አንስታለች።
“ እኔ በበኩሌ የሚቻለኝን ጥንቃቄ ሁሉ አደርጋለሁ፤ ሌሎችም እንዲጠነቀቁ እመክራለሁ “ስትል ተናግራለች።
ህጻን ሀሴት ዩሀንስ ወደ ትምህርት ለመመለስ ጓደኞቿን ለማግኘት መጓጓቷን ገልጻ ፤በክፍል ውስጥ ብዙ ግዜ የመማሪያ ቁሳቁሶችን የሚዋዋሱ በመሆኑ ቫይረሱ ሊተላለፍብን ይችላል የሚል ፍርሃት እንዳደረባት ተናግራለች።
በመጸዳጃ ቤቶች፣ በእጅ መታጠቢያና የመመገቢያ ስፍራዎች ላይም ንክኪ ሊኖር እንደሚችል ገልፃለች።
በመሆኑም ርቀትን በመጠበቅና እጃችንን በመታጠብ መጠንቀቅ አለብን ብላለች።
የአራት ልጆች አባት የሆኑት አቶ ዘካሪያስ ውበቴ በበኩላቸው በህብረተሰቡ በኩል የኮሮና ቫይረስ መከላከል ላይ ከፍተኛ መዘናጋት መኖሩን ይናገራሉ።
በትራንስፖርት፣ በመመገቢያና በሌሎች በርካታ ሰዎች የሚጠቀሙባቸው ስፍራዎች ላይ ሰዎች አንድ ነገር ከተጠቀሙ አሊያም ከነኩ በኋላ እጃቸውን እንደማያጸዱ አስተውያለሁ ብለዋል።
በተለይም የትምህርት ቤቶች መከፈት ለእኛ ወላጆች በጣም አሳሳቢ ነው፤ በክፍል ውስጥና ከክፍል ውጪ ሊፈጠር የሚችለው ንክኪ የሚያሰጋ ነው ያሉት።
በመሆኑም ወላጆች ልጆቻቸው እንዲጠነቀቁ በየዕለቱ መምከርና የጤና ሁኔታቸውን በቅርበት መከታተል ይኖርባቸዋል ብለዋል።
በትምህርት ቤቶች በኩልም የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚከናወኑ ስራዎች ላይ በፍጹም መዘናጋት ሊኖር እንደማይገባ ተናግረዋል።
የጤና ሚኒስቴር ዴኤታ ወይዘሮ ሰሃራላ አብዱላሂ በበኩላቸው ሚኒስቴሩ የትምህርት ቤቶች መዘጋት ህብረተሰቡ ላይ እያሳደረ ያለው ማህበራዊና ስነልቦናዊ ተጽዕኖና አለም አቀፍ ተሞክሮዎች ላይ ጥናት ሲካሂድ መቆየቱን ገልጸዋል።
የተከናወኑት ጥናቶች የትምህርት ቤቶች መከፈት አስፈላጊ መሆኑን እንደሚያመላክቱ ጠቅሰዋል።
የትምህርት ቤቶች መከፈት የማይቀር በመሆኑም ወላጆች ልጆቻቸው ራሳቸውን ከቫይረሱ መከላከል የሚችሉባቸው መንገዶች ላይ በቂ ግንዛቤ መፍጠርና በስነ ልቦናም ዝግጁ እንዲሆኑ ማድረግ እንደሚገባቸውም ተናግረዋል።
በጤና ጥበቃና በሌሎች ባለ ድርሻ አካላት የሚሰጡ መመሪያዎችንም ማክበር እንደሚገባ አስገንዝበዋል።