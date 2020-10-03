በደቡብ ሱዳንና ሱዳን እርቀ ሰላም ላይ ለመታደም ፕሬዝዳንት ሣህለወርቅ ዘወዴ ጁባ ገቡ

መስከረም 23/2013 (ኢዜአ) ፕሬዝዳንት ሣህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የቀጠናው ሀገራት መሪዎችና ተወካዮች በሱዳን የሽግግር መንግስትና በደቡብ ሱዳን ተቃዋሚ ኃይሎች መካከል የሁሉን አቀፍ የሰላም ስምምነት ለመታደም ዛሬ ጁባ ገብተዋል፡፡
ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዱቡብ ሱዳን ጁባ ሲደርሱ የደቡብ ሱዳኑ አቻቸው ሳልቫኪር ማያርዲት አቀባበል አድርገውላቸዋል፡፡
ፕሬዝዳንቷን ጨምሮ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሀመድ አብዱላሂ መሀመድ፤ የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኤስማኤል ኦማር ጊሌ፤ የቻዱ ፕሬዝዳንት እዲሪስ ዴቤ ፤ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ፤ የኡጋንዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ሩሃካና ሩጉንዳ፣ የግብፅ፣ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ተወካዮች ናቸው ጁባ የገቡት፡፡
የሁለቱ ሀገራት የፖለቲካ ኃይሎች በዛሬው እለት ለአስርት ዓመታት በደቡብ ሱዳንና በሱዳን መካከል የዘለቀውን ጦርነት ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት የተቀናጀ የሰላም ስምምነት እንደሚፈራረሙ ይጠበቃል፡፡
እ.ኤ.አ በ2018 በደቡብ ሱዳንና ሱዳን በሚገኙ ተቃዋሚ ኃይሎች መካከል ሁሉን አቀፍ የሰላም ስምምነት እንዲደረስ ሀሳብ ያቀረበችው ደቡብ ሱዳን በፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት የሰላም ስምምነቱን ስነስርዓት በኃላፊነት እንደምትመራው መገለጹን ኢቢሲ ዘግቧል።
የሠላም ስምምነቱ ሂደቱን ያልተቀበሉት ሁለት ድርጅቶች ማለትም በጄኔራል አብዲል አዚዝ አዳም አል-ሂሉ እና በጄኔራል አብዲል ዋሂድ ኑር የሚመሩት ቡድኖች ራሳቸውን ከሰላማዊ ድርድሩ ውጭ ማድረጋቸው ነው የተነገረው፡፡
በሱዳን የሽግግር መንግስትና በደቡብ ሱዳን አቢዮታዊ ንቅናቄ ድርጅቶች መካከል የሰላም ስምምነት እንዲካሄድ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት በቀጠናው ሀገራት ታዛቢነት እንደሚመሩት የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ያመለክታል፡፡