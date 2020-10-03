በኢትዮጵያ ያለውን የሠላም፣ የአብሮነትና የልማት ጉዞ ማንም አያስቆመውም — ም/ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ መስከረም 23/ 2013 ( ኢዜአ) በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን የሠላም፣ የአብሮነትና የልማት ጉዞ ማንም አያስቆመውም ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
ምክትል ከንቲባዋ በአዲስ አበባ የተከበረውን የኢሬቻ በዓል በሠላም መጠናቀቅ አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል።
በዓሉ በሠላም እንዳይጠናቀቅ የጥፋት ኃይሎች ብዙ ሙከራ ማድረጋቸውንም ምክትል ከንቲባዋ አንስተዋል።
ነገር ግን የከተማዋ ነዋሪዎች፣ የፀጥታ ኃይሎች፣ አባ ገዳዎችና የተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎች በዓሉ በሠላም እንዲከበር ትልቅ ሚና ተጫውተዋል ብለዋል።
ለዚህም ወይዘሮ አዳነች ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
የጥፋት ኃይሎቹ ለሕዝብ በዓላት ክብር የላቸውም ያሉት ምክትል ከንቲባዋ ይሁን እንጂ ተልዕኳቸው አይሳካም ብለዋል።
በኢትዮጵያ የተጀመረው አብሮነት፣ ልማት፣ ዴሞክራሲና ሠላም ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አክለዋል።
ከተለያዩ አካላት የሚደረገው በዓሉ በሠላም እንዳይከበር የማድረግ አካሄድ ሊቀጥል ስለሚችል ሁሉም ከፀጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን የራሱን ሚና እንዲጫወትም ጥሪ አቅርበዋል።
ነገ በቢሾፍቱ የሚከበረው የሆራ አርሰዲ በዓል ስነ-ስርዓትም በሕዝቡና በፀጥታ ኃይሉ ርብርብ በሠላም እንደሚጠናቀቅ ሙሉ እምነት አለኝ ሲሉ ተናግረዋል።