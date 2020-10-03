ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ዝናብ ጉዳት ላደረሰባቸው አርሶ አደሮች ሁለት ሚሊዮን ብር የሚገመት ቁሰቁስ ድጋፍ አደረገ

ደብረብርሃን ፣ መስከረም 23/ 2013 (ኢዜአ) የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በሰሜን ሸዋ ዞን ባለፈው ነሐሴ ወር በረዶ ቀላቅሎ በጣለ ከባድ ዝናብ ጉዳት ለደረሰባቸው አርሶ አደሮች ሁለት ሚሊዮን ብር የሚገመት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
ድጋፍ የተደረገው በጣለው ከባድ ዝናብ ቤታቸው ለፈረሰባቸው 908 አባወራ አርሶ አደሮች መሆኑንና ዘጠኝ ሺህ የቤት ክዳን ቆርቆሮ መሰጠቱን የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ደረጀ አንዳርጌ ገልጸዋል።
በአንኮበር ወረዳ በጎረቤላና አልዩ አምባ ቀበሌ እና በእንሳሮ ወረዳ ደግሞ በሬሳ ቀበሌ ጉዳት ለደረሰባቸው አርሶ አደሮች ተወካዮች መስከረም 21 እና 22/2013 ዓ.ም አስረክበዋል።
ለቤት ክዳን ቆርቆሮ ግዥ ሁለት ሚሊዮን ብር ማውጣታቸውን ያመለከቱት ዶክተር ደረጀ፤ አርሶ አደሮቹ የለማ ሰብላቸውና የቤት እንስሳት ጭምር ጉዳት የደረሰባቸው በመሆኑ ወደ ዘላቂ ኑሯቸው እስኪመለሱ ቀጣይ ድጋፍ እንደሚደረግም አስታውቀዋል።
የእሳሮ ወረዳ ዋና አፈ ጉባኤ አቶ አበራ ባዩ የድጋፉ ርክክብ በተካሄደበት ወቅት በተፈጥሮ አደጋው ሰዎችን ከማፈናቀልም በተጨማሪ አንድ ሺህ 350 ሄክታር መሬት የለማ የተለያየ ሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱን ተናግረዋል።
በዚሁ ችግር ምክንያት የተፈናቀሉ አርሶ አደሮችም ተፈናቅለው በተመቻቸላቸው ዳስና ድንኳን ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ዩኒቨርሲቲው ያደረገው ድጋፍ የአርሶ አደሮችን ወቅታዊ ችግር የሚያቃልል መሆኑን ጠቅሰው፤ ባለሃብቶችም እንዲያግዙ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የበሬሳ ቀበሌ ነዋሪ የአርሶ አደር ተወካይ አቶ አምባው ሰልፈኛ የተደረገላቸው ድጋፍ መኖሪያ ቤታቸውን መልሰው ለመቋቋም እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል።