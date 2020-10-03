ወረርሽኙን በጥንቃቄ ካለፍነው ለከርሞው የበለጠ ደምቀን በዓሎቻችንን እናከብራለን — የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል ታዳሚዎች

አዲስ አበባ፣ መስከረም 23/2013 ( ኢዜአ) በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት የሰው ቁጥር ቢቀንስም ኢሬቻን ደምቀን አክብረናል ሲሉ ከተለያዩ የአገሪቷ ክፍሎች የመጡ የበዓሉ ታዳሚዎች ተናገሩ።
የዘንድሮው የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል በኮቪድ ምክንያት ጥንቃቄ ሳይለየው ደምቆ ተከብሯል።
በአባ ገዳዎች ምርቃት ማልዶ በተከፈተው የዘንድሮው የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል ላይ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ጨምሮ የኦሮሚያን ዞኖች በሚወክሉ ባህላዊ ልብሶችና ልዩ ልዩ ጭፈራዎች ታግዞ ነው በዓሉ የተከበረው።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡት ታዳሚዎች ታዲያ ለዓለም ስጋት በሆነው ኮቪድ ምክንያት አባ ገዳዎች ባስቀመጡት ምክር የታዳሚው ቁጥር ቢቀንስም የኢሬቻ ድምቀት ያማልላል።
ከሀዋሳ በመምጣት ለመጀመሪያ ጊዜ መሳተፏን የምትገልጸው ወጣት ድርሻዬ አክሊሉ “ከሌሎች ጓደኞቼ ጋር በመደመም ነው እያከበርን ያለነው በጣም ደስ ይላል” ብላለች።
“ኢሬቻ ታላቅና የተነፋፈቀውን የሚያገናኝ በዓል ነው፤ ዘንድሮ በተለየ ሁኔታ የጤና ባለሙያዎች ባስቀመጡት ምክር እያከበርን ነው” የሚሉት ደግሞ ከቦረና በመምጣት በዓሉን የታደሙት የገብራ ኦሮሞ አባ ገዳ ማሞ አበራ ናቸው።
አባ ገዳው “ይኸንን ጊዜ ካለፍን መላው የኦሮሞ ህዝብና ብሔር ብሔረሰቦች ይበልጥ ደምቀን እናከብራለን” ብለዋል።
ፈገግታ ከፊቱ የማይለየው አትሌት ገዛኸኝ አበራም “ከአምናው የዘንድሮውን ልዩነቱን የፈጠረው ዓለምን ያስጨነቀው ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ብቻ ነው፤ ለከርሞው ይበልጥ ደምቀን እንድናከብር ግን ጥንቃቄው አይለየን” ብሏል።
ከገብራ ኦሮሞ የመጡት ሃደ ሲንቄ ኑሪያ ጉዮም “ታላቁን ኢሬቻን በዚህ መልኩ ደምቀን አክብረናል፤ ኮቪዱን ደግሞ በፈጣሪ እና በጸሎታችን እንሻገረዋለን” ብለዋል።
የሆራ ፊንፌኔ ኢሬቻን ተከትሎ በነገው እለትም በቢሾፍቱ ሆራ አርሴዲ ይከበራል።