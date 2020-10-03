የኮሮና ቫይረስ ማገገሚያ የነበሩ ዩኒቨርስቲዎች ለትምህርት ዝግጁ እንዲሆኑ ተጠየቅ

አዲስ አበባ መስከረም 22/2013 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ ማገገሚያ የነበሩ ዩኒቨርስቲዎች ለትምህርት ዝግጁ እንዲሆኑ ተጠየቀ፡፡
ኮሮና ቫይረስ ሀገራችን ከገባ ጊዜ ጀምሮ በትምህርት ላይ የነበሩ የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች ትምህርት መሰጠቱ ተቋርጦ ዩኒቨርስቲዎች በቫይረሱ ለተያዙ ሰዎች ማገገሚያነት እንዲያገለግሉ ወደ ማገገሚያነት መቀየሩ ይታወቃል፡፡
በመሆኑም የ2013 ዓ/ም የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች ወደ ትምህርታቸው በቀጣይ ወር ላይ ለማስጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነው፤ ነገር ግን ኢዜአ ያነጋገራቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ማገገሚያ የነበሩ ዩኒቨርስቲዎች ለትምህርት ዝግጁ ሊሆኑ ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ የከተማዋ ነዋሪዎች ይጠይቃሉ፡፡
ከተማ ነዋሪ አቶ ከበደ ደለለኝ ማገገሚያ የነበሩ ዩኒቨርስቲዎች ሙሉ እድሳት እና የማጽዳት ስራ በከፍተኛ ደረጃ ሊሰራ ይገባል ካልሆነ ለተማሪዎች ከፍተኛ የሆነ የጤናና የስነልቦና ጫና ሊያስከትል ይችላል ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል፡፡
ብዙ ጊዜ በህብረተሰቡ የተለመደው አንድን ነገር በመጥፎ ከተሳለ ሁሌ ተመሳሳይ እይታ ነው የሚሰጠው ስለዚህ የማገገሚያ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ዩኒቨርስቲዎች ራሳቸውን ከመጥፎ አመለካከት ጫና ነጻ ለማውጣትና ለተማሪዎች ደህንነት ጽዱና ለትምህርት ዝግጁ ሊሆኑ ይገባል ያሉት የተማሪ ወላጅ የሆኑት አቶ ገብረአናንያ ጻድቁ ናቸው፡፡
ተማሪ እጹብ ዘለቀ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስቲ የመጨረሻ አመት ተማሪ ነች ፤ “ትምህርታችንን ገብተን ለመጨረስ በጣም ጓጉተናል ነገር ግን እኔ በበኩሌ ስጋት አለኝ ምክንያቱም ዩኒቨርስቲዎች ምን ያህል ለተማሪዎች ዝግጁ እንደሆኑ አይታወቅም” ስጋቷን ገልጻለች፡፡
ኮሮና ቫይረስ ማገገሚያ የነበሩ ዩኒቨርስቲዎች ምን ያህል ለተማሪዎች ዝግጁ እንደሆኑ በተለያየ ሚዲያዎች ሆነ መገናኛ ብዙሀን ለህብረተሰቡ በሰፊው ሊገለጽ ይገባል ÷ካልሆነ በማህበረሰቡ እንዲሁም በተማሪዎችና ወላጆች ላይ ስጋቱ ይኖራር ያሉት የአዲስ አበባ ነዋሪ አቶ ግርማ ተሰማ ሰማትችችናችናቸው፡፡
የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት ኮሙዩኒኬሽን አማካሪ የሆኑት አቶ ውባየሁ ማሞ በበኩላቸው እስካሁን ድረስ ዩኒቨርስቲዎች ለኮሮና ቫይረስ ማገገሚያ አገልግሎት እየሰጡ ነው ብለዋል፡፡
አሁንም የመንግስትን አቅጣጫ እየተከተልን ነው ፡፡ ዩኒቨርስቲው ምንም አይነት ዝግጅት አለማድረጉንና አሁንም የኮቪድ -19 ማገገሚያ አገልግሎቱን እየሰጡ እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡