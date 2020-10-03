ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሆስፒታል ገቡ

መስከረም 23/2013 (ኢዜአ) የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው ከተረጋገጠ በኋላ ሆስፒታል መግባታቸው ተገለጸ።
እንደ ቢ ቢ ሲ ዘገባ ፕሬዝዳንቱ ትኩሳት ያለባቸውና ትንሽ ድካም የተሰማቸው መሆኑን ዋይት ሐውስ አስታውቋል።
በአሁኑ ወቅት በሆስፒታሉ ውስጥ ገና ሙከራ ላይ ያለ መድኃኒት እየወሰዱ እንደሆነና ባለቤታቸው ሜላኒያ ትራምፕ አብረዋቸው መሆናቸው ተገልጿል።
ፕሬዝዳንቱ የተወሰዱት ከዋሽንግተን ዲሲ ወጣ ብሎ ወደ ሚገኘው የዋልተር ሪድ ብሔራዊ የወታደራዊ ህክምና ማዕከል እንደሆነም ተጠቅሷል።
በዝምታ ሄሊኮፍተር ውስጥ የገቡት ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ቀደም ብሎ የተቀረጸ ቪዲዮ መልዕክት ያስተላለፉ ሲሆን፤ ‘ደህና ነኝ ብዬ እገምታለሁ፤ነገሮች በጥሩ ሁኔታ ይሄዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፤ ባለቤቴም ደህና ናት፤ ስለሁሉም እናመሰግናችኋለን” ብለዋል።
ትራምፕ ከልዩ ረዳታቸው ጋር በኤይርፎርስ ዋን አውሮፕላን ለነበረባቸው የፕሬዝዳንታዊ ክርክር ወደ ኦሃዬ አቅንተው ከተመለሱ በኋላ ነው ረዳታቸው ሆፕ ሒከስ በቫይረሱ መጠቃቷን ተከትሎ ምርመራ ያደረጉት።
የዋይት ሐውስ ቃል አቀባይ ኬይሊ ማካነኒ “ትራምፕ በጣም ደህና ናቸው። የተወሰነ የጉንፋን ምልክት ከማሳየታቸው ውጪ እንዲያውም በሥራ ላይ ናቸው” ማለቷም ተገልጿል።
አሁን ሆስፒታል የተወሰዱትም ለከፍተኛ ጥንቃቄ ሲባልና ሐኪሞቻቸውም ይህ እንዲሆን ስለጠየቁ እንጂ ደህና ናቸው” ብላለች ቃል አቀባያቸው።
ትራምፕ በትዊተር ላይ በለቀቁት ቪዲዮ መጠነኛ መገርጣት ይታይባቸዋል። በሙከራ ላይ ያለ መድኃኒት መውሰዳቸው፣ እድሜያቸው 74 መድረሱና ከፍ ያለ ክብደት ያላቸው መሆኑ ነገሩ አሳሳቢ እንዲሆን አድርጎታል።
ፕሬዝዳንቱ ሥልጣናቸውን ወደ ምክትላቸው ማይክ ፔንስ አላስተላለፉም፤ ማይክ ፔንስ ምርመራ ያደረጉ ሲሆን ለጊዜው ነጻ መሆናቸው መረጋገጡ ተጠቅሷል።
ዶናልድ ትራምፕ ኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ተራ ጉንፋን ነው፤ በራሱ ጊዜ ይጠፋል በሚል ተገቢውን ክብደት አልሰጡትም ሲሉ ተቀናቃኞቻቸው ይተቿቸዋል።
የትራምፕ በቫይረሱ መያዝን ተከትሎ ሴናተሮችና ከፍተኛ የአሜሪካ ባለሥልጣናት እንዲሁም ረዳቶቻቸው ምርመራ ማድረግ ጀምረዋል።እስከአሁን ምክትል ፕሬዝዳንቱና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቫይረሱ እንደሌለባቸው ተረጋግጧል።
ሆኖም የቀድሞው የፕሬዝዳንቱ አማካሪ ኬሌያን ኮንዌይ፣ ሁለት የሪፐብሊካን ሴናተሮች ማይክ ሊ እና ቶም ቲሊስ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል።የትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ ጉዳዮች ሥራ አስኪያጅ ቢል ሰቴፒን ላይም ቫይረሱ መገኘቱ ተገልጿል።