በመተከል ዞን ጥቃት የፈጸሙ ኃይሎች ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው…የክልሉ ሠላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ

አሶሳ መስከረም 23/2013 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በንጹሐን ላይ ጥቃት የፈጸሙ ኃይሎች ላይ አርምጃዎች መወሰዳቸውን የክልሉ ሠላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ።
ትናንት ማምሻውን የተጠናቀቀውን የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት የስራ አፈጻጸም ግምገማ ተከትሎ የቢሮ ሃላፊው አቶ ጋሹ ዱጋዝ ለኢዜአ እንደገለጹት በመስከረም ወር በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት ሲያደርሱ የቆዩ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል።
በዞኑ ዳንጉርና ወንበራ ወረዳዎች በጸጥታ ኃይሎች በተደረገ አሰሳም 15 ታጣቂዎች መደምሰሳቸውንና በጉዳዩ እጃቸው እንዳለበት ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ቁጥርም 438 መድረሱን ገልጸዋል።
የጥፋት ሃይሎቹ ሲጠቀሙባቸው የነበሩ 26 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ፣ ሽጉጥ እና ኋላቀር የጦር መሣሪያዎችንም የጸጥታ ሃይሉ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጸው የተዘረፉ 127 የቁም እንስሳት ማስመለስ መቻሉን ተናግረዋል።
በአጠቃይ በጥፋቱ የወደመውን የህብረተሰቡን ንብረት በሚመለከት ኮማንድ ፖስቱ ትክክለኛውን ጉዳት የሚገልጽ መረጃ እያሰባሰበ መሆኑን ሃላፊው ገልጸዋል።
በኮማንድ ፖስቱ ግምገማ መሰረት ጥፋቱን ሲፈጽሙ የነበሩት ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱ እና በጦር መሣሪያ ጭምር የተደራጁ የኦነግ ሸኔ እና በክልሉ የሚገኘው የጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ጉህዴን) አባላት መሆናቸውን ኮማንድ ፖስቱ ማረጋገጡን አቶ ጋሹ አብራርተዋል።
በዞንና በወረዳ የመንግስት መዋቅር የሚሰሩ፤ የጥፋት ሃይሎቹን በሃሳብ እና በሌሎችም ግብዓቶች ሲደግፉ የነበሩ፣ ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ 45 አመራሮች ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውንና ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 15ቱ ጉዳያቸው በህግ እየታየ መሆኑን አመልክተዋል።
እንዲሁም በዞንና በወረዳ የመንግስት መዋቅር የሚሠሩ፤ በሚና መደበላለቅ የጥፋት ሃይሎቹን በሃሳብና በሌሎችም ግብዓቶች ሲደግፉ የነበሩ ሌሎች 45 ባለሙያዎች ከስራ እና ከደሞዝ ታግደው ጉዳያቸው እየተጣራ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
የደረሰውን ጥፋት ለማጣራት ራሱን የቻለ የፍትህ ቡድን ተዋቅሮ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን የሚናገሩት አቶ ጋሹ ጉዳዩን የሚመለከት ልዩ የዳኞች ቡድንም በቅርቡ እንደሚደራጅ አስታውቀዋል።
እንደ ሃላፊው ገለጻ በአሁኑ ወቅት ኮማንድ ፖስቱ የአካባቢውን ሠላም በዘላቂነት ከማጠናከር ባሻገር ከወረዳዎቹ ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ከአምስት ሺህ 504 በላይ ሰዎችን በዘላቂነት ማቋቋም ዋነኛ ተግባሩ አድርጎ እየሠራ ነው።
የተፈናቃዮችን ሰብሎች መሰብሰብ እና የተዘረፉ ንብረቶችን ማስመለስም ሌላው የኮማንድ ፖስቱ ትኩረት የሰጠው ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችም ግጭቱ ከተከሰተ አንስቶ በየአካባቢው እያካሄዱት የሚገኘውን ህዝባዊ የውይይት መድረክ የእለት ተዕለት ተግባራቸው አድርገው መቀጠላቸውን አብራርተዋል።
ከዚህ ሌላ ግጭቶቹ በተከሰቱባቸው ቀበሌዎችም የጸጥታ ሃይሉን የሚደግፉ አዳዲስ ሚሊሻዎችን የማደራጀት ስራም እየተካሄደ መሆኑን አስረድተዋል።
በመስከረም ወር ብቻ በዞኑ ዳንጉር፣ቡለንና ድባጤ ወረዳዎች ታጣቂ ኃይሎች በፈጸሙት ጥቃት የ19 ንጹሐን ሕይወት ማለፉን ገልጸው ህብረተሰቡ አካባቢውን ከመጠበቅ ጀምሮ ለጸጥታ ሃይሉ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል አቶ ጋሹ ጠይቀዋል።