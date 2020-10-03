የቱሪዝም መስዕቦችን በዲጂታል መንገድ የማስተዋወቁ ተግባር ለዘርፉ እድገት ጠቀሜታው የጎላ ነው

መስከረም 23/2012 (ኢዜአ) የቱሪዝም መስዕቦችን በዲጂታል መንገድ የማስተዋወቁ ተግባር ዘርፉን ከኮሮና በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያሳድገው ተገለጸ፡፡
በኮቪድ-19 የተቀዛቀዘው የቱሪዝም አገልግሎትም በከፍተኛ የደህንነትና የጥንቃቄ ፕሮቶኮል ወደ እንቅስቃሴ ለማስገባት ዘግጅት መደረጉም ተነግሯል፡፡ኮሮና ባስከተለው አለም አቀፍ ቀውስ በከፍተኛ ሁኔታ ከተጎዱ ዘርፎች አንዱ ቱሪዝም ነው፡፡
የቫይረሱ ስርጭት የእንቅስቃሴ ገድብ ማስከተሉን ተከትሎ በጎበኚዎች ላይ ህልውናቸውን የጣሉ መስህቦች በተቀዛቀዘ ሁኔታ ቆይተዋል፡፡
ኮሮናን ከመከላክል ጎን ለጎን ዘርፉን በከፍተኛ የደህነንት ጥንቃቄና የጤና ፕሮቶኮል ለማስጀመር እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የአለም አቀፍ ቱሪዝም ፋስሊቴሽን ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ደርበው ገልጸዋል፡፡
የኮቪድ 19 ወረርሽ ከተከሰተ በኋላ የንጽህናና የደህንነት ጉዳይ የጎብኚዎች ባህሪንና ለመዳረሻ ስፍራዎች የሚኖራቸው እይታ መቀየሩን አስታውቀው በዚህም በመዳረሻ ስፍራዎች ላይ የሚተገበር አለም አቀፍ ፕሮቶኮል ወደ ስራ መግባቱን ተናግረዋል፡፡
በሆቴሎች፤ በአስጎብኚ ተቋማት እና የመስህብ ስፍራዎች ላይ የንጽህና መጠበቂያዎችን የማዘጋጀትና ልቅ የሆነ የጉብኝት እንቅስቃሴ እንዳይካሄድ የሚያደርግ ዝግጅት መካሄዱን ነው የተናገሩት ዳይሬክተሩ፡፡
በዚህም የደህንነትና የንጽህና ቁሳቁስን ማሟላት ፤ ሰራተኞችን ማሰልጠንና ግንዘቤ ማስጨበጥ ተግባራት አለም አቀፍ መስፈርቶችን ባሟላ መልኩ መጀመሩን ነው የገለጹት፡፡
በሌላ በኩል የቱሪዝም መዳረሻዎችን በዲጂታል መንገድ የማስተዋወቁ ተግባር ከኮሮና በኋላ ዘርፉን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያሳድገው አስታውቀዋል፡፡
ይህም ዘመናዊነትን በተላበሰ መልኩ የኢትዮጵያን የቱሪዝም መዳረሻዎች በማህበራዊ ሚዲያና በአለም አቀፍ የቱሪዝም ገጾች የማስተዋወቅ ተግባር መሆኑን አንስተዋል፡፡
ለሀገር እና የውጭ ጎብኚዎችን መዳረሻዎችን ለማየት የሚያነሳሱ ፤ መረጃዎችን የሚያደርሱ መልዕክቶችን በማህበራዊ ሚዲያ ለማስተዋወቅ ከውጭ ጉዳይ ሚኒሰቴርና ከኢኖቬሽን ጋር በጋራ ስራዎች መጀመራቸውን አቶ ቴዎድሮስ ገልጸዋል፡፡
ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም ከጎግል ካምፓኒ ጋር የዲጂታል ቱሪዝም ገበያውን ለመጠቀም እንቅስቃሴ መጀመሩን ጠቁመው፤ የቱሪስት ክፍያን ለማዘመን ደግሞ ከማስተር ካርድ ጋር በቅንጅት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል፡፡
ኦን ላይን የማስተዋወቁ አገልግሎትና የዲጂታል ቱሪዝም ገበያውና ከድህረ ኮሮና በኋላ ዘርፉን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያሰድገው ነው የአለም አቀፍ ቱሪዝም ፋስሊቴሽን ዳይሬክተሩ ያስረዱት፡፡
በተለይ ኮሮና ባስከተለው ቀውስ በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው የቱሪዝም ዘርፍ ቶሎ ላያገግም እንደሚችል ጥናት የሳየ ሲሆን በዚህ ወቅት የሀገር ውስጥ ጎብኚውን የበለጠ መጠቀም እንደሚገባ ተመልክቷል፡፡
የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችን ለማሳደግም የተለያዩ ቪዲዮችን፤ ፎቶዎችንና፤ ዘጋቢ ፊልሞችን ለማሰራጨት ዘግጀት መደረጉን አቶ ቴድሮስ ገልጸው፤ ከቱሪዝም ሚዲያ ፎረም ጋር በመሆን ‹‹ ቀጠሮ ይዣለሁ›› በሚል ህብረተሰቡ አካባቢውንና የቱሪስት መዳረሻዎችን እንዲጎበኝ የሚያስችል መርሐግብር መቀረጹን አስታውቀዋል፡፡
ብዙ ተመልከችና ተወዳጅነት ያገኙ ቱሪዝም ነክ የስነ ጽሑፍ ስራዎች ፤ፎቶዎች ፤ ቪድዮዎችን በማወዳደር ለመሸለምና የቱሪዝም አምባሳደር አድርጎ ለመሰየም እንቅስቃሴ መጀመሩንም ነው የገለጹት፡፡