በህላዊ እሴቶችን ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይጋበል — ዶክተር ሒሩት ካሳው

አዲስ አበባ፣ መስከረም 22/2013(ኢዜአ) በህላዊ እሴቶችን ጠብቆ ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይጋበል ሲሉ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሒሩት ካሳው ተናገሩ።
ሁለተኛው የኢሬቻ የሰላም ፎረም ዛሬ በአዲስ አባበ ከተማ የተካሄደ ሲሆን በፎረሙም ባህሉን በሚያሳዩ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
በፎረም ላይ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ አባገዳዎች፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሒሩት ካሳው፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንዲሁም ምሁራንና የተለያዩ ጥሪ የተደረገላችው የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል።
ዶክተር ሒሩት በዚህ ወቅት በዓሉን ጠብቆ ለትውልድ ለማስተላለፍ አሁን ያለው ትውልድ ግዴታ እንዳለበት ገልጸው፣ በዓሉን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ በመንግስት በኩል እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የኢሬቻ በዓል ሰላም፣ ፍቅርና ምስጋና የሚቀርብበት በዓል መሆኑንና የተለያዩ በብሔር፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በህብር ቀላማትና በባህላዊ አልባሳት ደምቀው የሚታደሙበት መሆኑን አመልክተዋል።
“በዓሉ ሁሉም ሰው ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት እና አብሮነትን የሚያጠናክርበት በዓል በመሆኑ ተገቢ እንክብካቤ ማድረግ ከሁሉም ይጠበቃል ” ሲሉም ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
“ባህላዊ እሴቶቻችንን ለትውልድ እንዲተላለፉ በትምህርት ቤቶች ሊሰራበት ይገባል፤ በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች አስደግፈን ማሳደግም አለብን” ብለዋል።
የግሎባላይዜሽንን ጫና ተከትሎ የመጣውን የባህል ወረራ በመከላከል ባህላዊ እሴቶችን መጠበቅ እንደሚገባም ሚኒስትሯ አስገንዝበዋል።
እንደእሳቸው ገለጻ በአገሪቱ ያሉ ባህላዊ እሴቶችን ተንከባክቦ ለትውልድ ከማስተላለፍ በተጨማሪ የቱሪዝም ምንጭ እንዲሆኑ በቀጣይ በትኩረት ይሰራል።
ኢሬቻን በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጀት (ዩኔስኮ) ለማስመዝገብ የተለያዩ ጥናቶች ለድጅርቱ መቅረባቸውን የተናገሩት ደግሞ በዓሉ ላይ ምርምር እያደረጉ ያሉ ምሁራን ናቸው።
በዓሉን የሚያሳዩ የተለያዩ አስፋላጊ መርጃዎችን በማቅረብ ከዩኔስኮ ባለሙያዎች ጋር በመወያየት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በዓሉን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለበት ቦታ መርጃ ከመስጠት በተጨማሪ ጫና ማድርግ እንዳለበትም ምሁራኑ ተናግረዋል።
የኦሮሞ ህዝብ የምስጋና በዓል የሆነው የኢሬቻ በዓል ነገ በአዲስ አበባ ከተማ ፤ ከነገ በስቲያ ደግሞ በቢሾፍቱ ከተማ ይከበራል።