አንዱ ህዝብ የሌለውን ባህል ማውቁና በዓላትን በጋራ ማክበር አንድነታችንን ያጠናክራል—-የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች

አዲስ አበባ መስከረም 22/2013 ( ኢዜአ) አንዱ ህዝብ የሌለውን ባህል ማውቁና በዓላትን በጋራ ማክበር አንድነትን እንደሚያጠናክር በሁለተኛ የኢሬቻ የሰላም ፎረም ላይ የተገኙ የተለያየ ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ተናገሩ።
ዛሬ በተካሄደው ሁለተኛው የኢሬቻ የሰላም ፎረም ላይ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ አባገዳዎች፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሒሩት ካሳው፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንዲሁም ምሁራንና የተለያዩ ጥሪ የተደረገላችው የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል።
የሶማሌ፣ ጋምቤላ፣ ሐረሪና የደቡብ ክልል ርዕሳነ በፎረሙ ላይ የተገኙት የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የኢሬቻ በዓል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ) እንዲመዘገብ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
አንዱ ህዝብ የሌላውን ባህል ማወቁና በዓላትን በጋራ ማክበሩ ብዝሃነትን ለማስተናገድና በመከባበር እና በአንድነት አብሮ ለመኖር የበለጠ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል።
ርዕሳነ መስተዳድሮቹ የኢሬቻ በዓል ብዛሀነት ማሳያ እንደሆነም ነው የተናገሩት።
አገር በቀል ባህሎችን መንከባከብና ከባዕድ ባህል ወረራ መካለከል አስፈላጊ መሆኑን ገልጸው፣ የኢሬቻ በዓል በዩኔስኮ እንዲመዘገብ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
የኦሮሞ ህዝብ የምስጋና በዓል የሆነው የኢሬቻ በዓል ነገ በአዲስ አበባ ከተማ ፤ ከነገ በስቲያ ደግሞ በቢሾፍቱ ከተማ ይከበራል።