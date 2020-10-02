የሀገሪቱን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት የድርሻቸውን እንደሚወጡ በሐረሪ የብልጽግና ፓርቲ አባላት ገለጹ

ሐረር፣ መስከረም 22/2013(ኢዜአ) የሀገሪቱን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት ህብረተሰቡን በማስተባበር የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን በሐረሪ ክልል የብልጽግና ፓርቲ አባላት ገለጹ።
ለፓርቲው የመጀመሪያ ደረጃ አመራሮችና አባላት ለሶስት ቀናት ሲሰጥ የቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ዛሬ ተጠናቋል
ከተሳታፊዎች መካከል አቶ ጸጋዬ ደርቤ በሰጡት አስተያየት ስልጠናው የሀገሪቱን የአሁኑ ሁኔታና በቀጣይ ስለምትጓዝበት አቅጣጫ እንዲሁም ከእሳቸው ምን እንደሚጠበቅ በግልጽ መገንዘብ እንደቻሉ ተናግረዋል።
ያደገችና የበለጸገች ኢትዮዽያን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ህብረተሰቡን አስተባብረው የበኩላቸውን ለመወጣት ከስልጠናው ግንዛቤና አቅም ማግኘታቸውን ገልጸዋል
ሀገሪቱ በልማትና ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ከየት ወደየት እየሄደች እንደሆነ ስልጠናው ግንዛቤ ሰጥቶኛል ያሉት ደግሞ አቶ ታከለ ኮርሳ ናቸው።
ከስልጠናው ያገኙትን ግንዛቤ ወደ ህብረተሰብ ክፍል በማውረድ የሀገሪቱን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
መምህርት ሙሉ ሞላ በበኩላቸው በስልጠናው ስለብልጽግና እና ስለ መደመር ፍልስፍና እንዲሁም ኢትዮዽያን ወደ ተሻለ እድገት የሚያስኬድ ጉዞ ላይ መሆኗን መገንዘባቸውን ገልጸዋል።
ይሄው ግንዛቤ ለሁሉም ማህበረሰብ መድረስ አለበት ብለዋል።
በተለይ ከተማሪና ተማሪ ወላጆች ጋር ለሚገናኝ መምህራን ብቁ ዜጋን ከማፍራት አካያ ግንዛቤ ያስጨበጠና ይህንንም በኃላፊነት ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱጀባር መሀመድ ስልጠናው የሚፈለገው ለውጥ ለማምጣትና የህብረተሰቡን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ወሳኝ ሚና ይጫወታል ብለዋል።
የመጀመሪያ ደረጃ አመራሮች እና አባላት ለህዝብ የቀረቡ ከመሆናቸው አንፃር ወሳኝ ለውጥ ለማምጣት መዘጋጀታቸውን በስልጠናው ከመግባባት ላይ መደረሱን ገልጸዋል።
ሰልጣኞች ወደ ህብረተሰቡ ሲወርዱ የብልፅግና ፓርቲ ዓላማዎችን በተግባር ማሳየት እንደሚጠበቅባቸውም አስረድተዋል።
ህብረተሰቡን በእኩልነት በማገልገል ፍትህ፣ ፀጥታ እና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ሚያነሳቸውን ጥያቄዎች የመመለስ ኃላፊነት እንዳለባቸውና ይህንንም ለመተግበር ቃል ገብተዋል ብለዋል።
በክልሉ የተለያዩ የመሰብሰቢያ አዳራሾች ሲካሄድ በቆየው ስልጠና ከ2ሺ 300 በላይ የፓርቲው የመጀመሪያ ደረጃ አመራሮችና አባላት መሳተፋቸውን ሪፖርተራችን ከሐረር ዘግቧል።